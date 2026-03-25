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健康網》排便太用力又出事了 前美食主持人猝逝在馬桶上

2026/03/25 21:20

健康網》排便太用力又出事了 前美食主持人猝逝在馬桶上

褲子脫一半，倒臥在住家廁所，一名前電視台美食節目主持人疑因排便用力過猛，引發急性心血管疾病去世；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕褲子脫一半，倒臥在住家廁所，一名前電視台美食節目主持人疑因排便用力過猛，引發急性心血管疾病去世。

無獨有偶，日前也有人在社群網站上分享，排便太用力，直接暈厥離世，發文者也指出，自己去（2025）年也差一點是這樣的死法，他說，當下頭暈、視線模糊、耳鳴、聽不到聲音，意識開始不清楚，馬上做了一個決定，放鬆括約肌，全身放鬆，開始深呼吸。結果他撐過來了。

根據「消防神主牌」臉書貼文，自己過去出勤接過好幾個案件，確實都是在廁所發現的。馬桶上的人，有的中風，有的心臟問題發作。而家人以為他在裡面上廁所，等了很久沒有動靜，敲門沒有回應，破門進去才發現。

「消防神主牌」指出，這有一個醫學名詞叫做「瓦沙爾瓦效應」，說的就是這件事。當你用力排便、憋氣用力的時候，腹腔壓力瞬間升高，這個壓力會擠壓胸腔，讓回流心臟的血液量急速減少。心臟收到的血少了，輸出的血也少了，腦部供血瞬間不足。

他分析，就在那個用力的幾秒鐘，血壓可能先飆高、然後急速下降，心跳節律可能因此出現紊亂。對心臟本來就有問題的人來說，這個過程可能直接引發心肌梗塞或惡性心律不整。

「消防神主牌」表示，只要在排便用力時出現以下訊號，像頭暈、視線模糊、耳鳴、聽不到聲音，千萬不要撐，停止用力，全身放鬆，開始深呼吸，讓身體從那個高壓狀態慢慢退出來。尤其是有心臟病史的及長輩要注意以下幾件事：

●便秘是風險：長期便秘代表你每次排便都需要更大的力氣，每一次都是一次對心臟的衝擊。多喝水、多吃蔬菜纖維，必要時跟醫師討論使用軟便劑，這不是小事。

●廁所時間不要太長：很多人習慣帶手機進廁所，坐很久，這段時間身體持續在用力，心臟持續承壓。能快就快，不要拖。

●如果上廁所的時候感覺不對，不要硬撐。放棄那次，出來休息，讓身體緩一下。

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