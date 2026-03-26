健康網》魚油怎麼挑？營養師建議看這點

不少人喜歡吃魚油，卻不知該怎麼挑選。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家多少聽過「你吃的魚油有幾%」這句廣告詞，但魚油應該怎麼買，很多人不清楚。營養師在臉書粉專「梅子營養師」說明，市面上魚油百百種，光看濃度「幾%」遠遠不夠。吳彥瑢表示，選魚油可確認這4件事：

純度夠純嗎？高純度不只代表EPA+DHA含量高，更代表雜質少、品質穩定。真正好的魚油，純度是可以被驗證的，不是廠商說了算。

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有沒有COA報告？COA就是第三方成分分析報告。裡面我最在意4個指標：

顏色（Gardner色階）：數字越小越清澈，代表製程穩定

總氧化值（TOTOX）：反映油脂新不新鮮

副產物比例（Oligomers）：比例低，代表沒有過度加工

重金屬與污染物：砷、鉛、汞、鎘，有沒有完整揭露？

吳彥瑢強調，「若拿不出報告，真的不用考慮了。」

魚油顏色清不清澈？好的魚油應該是清透淡黃色，顏色混濁或偏深，通常代表氧化程度高，或製程不穩定。「清澈，才是新鮮的第一個訊號。」

製程是否一鼓作氣？這點很少人在意，但其實超關鍵。製程越多段，反覆加熱、反覆處理，每一步都是氧化風險的累積。

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