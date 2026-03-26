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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健檢好好看》天生高膽固醇體質 「俠醫」這樣找回健康人生

2026/03/26 09:30

脂蛋白若偏高，有動脈粥狀硬化的風險。（健康網製作；圖取自freepik）

脂蛋白若偏高，有動脈粥狀硬化的風險。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家在健康檢查時，多很熟悉三酸甘油脂、膽固醇等等數值，脂蛋白卻很少被提及；不過它的數值若是偏高，有動脈粥狀硬化的風險；較為麻煩的是，這有可能是天生的，也就是遺傳帶來的體質，且當發生異樣時，為時已晚。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」以「他自己」為案例，說明脂蛋白是一種壞膽固醇，由基因決定；因此他積極調整生活型態，以求更健康的生活。

楊智鈞表示，自己有家族遺傳的高膽固醇體質，因此更嚴格地審視自己的血液。他在臉書上傳自己的健檢報告，提到「天注定的紅字」：脂蛋白（a） [Lp（a）] 44.0 （偏高）。楊智鈞表示，Lp（a） 是一種很特殊的壞膽固醇，幾乎 100% 由基因決定。不管我怎麼節食、怎麼運動，它就在那裡，不動如山。「這就是我的原廠設定，是家族給我的印記。」

楊智鈞展示並說明自己積極對抗遺傳的戰利品：

1. 壞膽固醇 （LDL） 160 － 61 mg/dL ：這是我最想跟各位分享的數字。因為遺傳，我在還沒嚴格控制前，LDL 高達 160（這已經是危險邊緣）。這證明了我的基因確實傾向「高血脂」。但透過精準的調整，硬生生壓到61。「這中間將近 100 的差距，就是努力的重量。」

2. 三酸甘油脂 （TG） 41 mg/dL ：一般人 150 以下就算及格，我壓到了 41。

3. 好膽固醇 （HDL） 93 mg/dL ：儘管創業這一年幾乎沒什麼時間規律運動，我的血管清道夫依然強悍地維持在 93（一般男生 >40 就及格）。

楊智鈞表示，常有病人拿著報告跟我哭訴：「醫師，我有家族史，是不是註定會心肌梗塞？」楊智鈞請他們看報告，我的起跑點（LDL 160, Lp（a） 高）其實比很多人都差。但正因為我知道先天不如人，所以後天我比誰都認真。把原本該是 160 的壞膽固醇壓到 61，把三酸甘油脂降到 41 時，那些寫在基因裡的風險，就會被你的自律，狠狠地擋在門外。「基因決定了你的起點，但不能決定你的終點。」

很多人好奇，脂蛋白是什麼？楊智鈞說明，脂蛋白就像「油脂的快遞車」。 因為油和水不相容，血液裡的脂肪（膽固醇、三酸甘油酯）沒辦法自己在血液中移動，需要一台「蛋白質外殼」的車子來運送，這就是脂蛋白。楊智鈞表示，一般脂蛋白檢查，臨床上最常看兩種：

• LDL（低密度脂蛋白）：把膽固醇從肝臟送到全身，送太多會堆積在血管壁，俗稱「壞膽固醇」

• HDL（高密度脂蛋白）：把多餘的膽固醇從血管壁撿回肝臟代謝，俗稱「好膽固醇」 簡單說：LDL 是送貨車，HDL 是回收車。

進階脂蛋白檢查，傳統檢查只看「膽固醇總量」，但研究發現這還不夠精準。進階檢查能看到更多細節：

ApoB（載脂蛋白B）：每一顆會造成動脈硬化的脂蛋白上面都有一個 ApoB，所以 ApoB 數量等於壞膽固醇的「顆粒總數」。例如：傳統 LDL-C 是看「這些車裝了多少貨」，ApoB 是看「路上有幾台車」。車越多，撞血管壁的機會越高。美國國家脂質協會（NLA）2024年共識指出：ApoB 比 LDL-C 更能準確評估心血管風險。

Lipoprotein（a） / Lp（a）（脂蛋白a）：一種特殊的 LDL 變體，黏性更強、更容易卡在血管壁。最麻煩的是：Lp（a） 濃度 90% 由基因決定，跟飲食、運動關係不大。這是心血管疾病的「獨立風險因子」，建議至少測一次，了解自己的基因底牌。

sdLDL（小顆緻密低密度脂蛋白）：體積小、密度高的 LDL，特別危險：體積小更容易鑽進血管壁、在血液中停留時間更長、更容易被氧化引發發炎。研究顯示 sdLDL 比傳統 LDL-C 更能預測冠心病風險。

氧化型 LDL（ox-LDL）：LDL 被氧化後會變得更具「促發炎性」，是動脈粥狀硬化形成的關鍵推手。

殘粒膽固醇（Remnant Cholesterol）：富含三酸甘油酯的脂蛋白代謝後留下的「殘渣」。JACC 2020 研究發現：殘粒膽固醇升高與心肌梗塞風險增加 3 倍相關。

自己會察覺有「高脂蛋白」嗎？被問到自己是否有察覺身體狀況異樣時，楊智鈞表示，「老實說，大多數人完全沒感覺；這也是脂蛋白異常最可怕的地方。」它不痛不癢、沒有症狀，血管壁慢慢堆積斑塊，等到有感覺的時候，往往已經是心絞痛、心肌梗塞或中風。

臨床上，楊智鈞常跟病人說：「血脂高不會讓你不舒服，但會讓你少活幾年。」所以定期抽血檢查很重要，尤其是有家族史、三高、肥胖或久坐族群，更應該主動關心自己的血脂數值。

脂蛋白高對健康的影響，楊智鈞用一句話總結：動脈粥狀硬化的元兇。脂蛋白過高（尤其是 LDL、ApoB、Lp（a））會讓膽固醇不斷堆積在血管內壁，形成斑塊。這些斑塊會：

讓血管變窄 → 血流受阻 → 器官缺血。

斑塊破裂 → 形成血栓 → 心肌梗塞、腦中風。

影響的不只是心臟，全身的血管都會受害。心臟會造成：冠心病、心絞痛、心肌梗塞；腦部則是腦中風；下肢則有周邊動脈阻塞（走路會痛）。其他有腎功能下降等。最後楊智鈞總結，控制脂蛋白，就能保護全身血管、延長健康壽命。

擁有遺傳性壞膽固醇體質的心臟外科醫師楊智鈞說明，脂蛋白是一種壞膽固醇，由基因決定；因此他積極調整生活型態，以求更健康的生活。（圖取自「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」）

擁有遺傳性壞膽固醇體質的心臟外科醫師楊智鈞說明，脂蛋白是一種壞膽固醇，由基因決定；因此他積極調整生活型態，以求更健康的生活。（圖取自「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」）

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