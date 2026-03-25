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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高血壓不只靠吃藥 美網紅醫推5種降壓水果

2026/03/25 19:16

美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士指出，特定水果中的營養成分，如維生素C、多酚、花青素等，對於調節血壓具有顯著作用；情境照。（圖取自freepik）

美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士指出，特定水果中的營養成分，如維生素C、多酚、花青素等，對於調節血壓具有顯著作用；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人認為，水果只是幫助消化、養顏美容的食物，但其實它也有你想不到健康助益。美國網紅家庭醫師米奇．賴斯博士（Dr. Mitch Rice）指出，特定水果中的營養成分，如維生素C、多酚、花青素、橙皮苷、礦物質鉀等，對於調節血壓其實具有顯著作用，建議透過挑對5種水果，並搭配日常飲食攝取，血壓數值有機會在數週內改善。

5種降壓水果大公開

米奇．賴斯於YouTube頻道指出，想要控制血壓，除了良好睡眠、壓力管理與規律運動之外，飲食也能提供一臂之力。並推薦以下5種水果，對於放鬆血管、改善血管彈性、減少發炎等，均有所助益，進而可達到降低血壓的作用。

酪梨：高鉀幫助排鈉降壓

酪梨富含鉀，有助排出體內多餘的鈉、減少水腫，並且放鬆血管。此外，它還含有益心血管的單元不飽和脂肪，建議每日可攝取半顆至一顆。

柑橘類：促進血管擴張

柳橙、檸檬與葡萄柚均含有橙皮苷，有助提升一氧化氮生成，使血管放鬆、血流更順暢，建議每天攝取一份。

奇異果：幫助修復血管

奇異果富含維生素C與鉀，有助減少發炎、改善血管彈性。研究顯示，每天攝取3顆奇異果，有助降低收縮壓。

酸櫻桃：穩定夜間血壓

酸櫻桃含有花青素，研究發現，飲用後數小時內可降低血壓，對夜間血壓控制特別有幫助，建議每天飲用半杯至一杯。

莓果類：抗氧化保護血管

藍莓、草莓等富含多酚與花青素，可修復血管內皮功能，提升血管擴張能力，建議每天攝取半杯至一杯。

推薦一日菜單輕鬆吃

此外，米奇．賴斯也建議，可將5種水果分散在一天中攝取，降血壓作用也會較明顯。他並提出以下簡易1日菜單輕鬆吃：

早上：飲用檸檬水或吃些酪梨。

下午：優格搭配莓果或柑橘。

晚上：飲用酸櫻桃汁。

搭配生活習慣效果更佳

最後，米奇．賴斯也強調，這些水果雖有助降血壓，但仍需配合良好睡眠、壓力管理與規律運動，才能發揮最佳效果。

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