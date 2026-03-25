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健康網》郭正亮直播突「嘴歪眼斜」！ 醫曝顏面神經失調6大原因

2026/03/25 22:35

前立委郭正亮在直播節目中突然顏面神經失調。林新醫院提醒，要加強自我復健，尤其飲食後要以壓舌板或湯匙掏淨口中存留食物。（資料照）

前立委郭正亮在直播節目中突然顏面神經失調。林新醫院提醒，要加強自我復健，尤其飲食後要以壓舌板或湯匙掏淨口中存留食物。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前立委郭正亮今（25）日在電視台直播節目中顏面神經失調，下節目後立即前往就醫。根據林新醫院指出，當顏面神經位於橋腦旁神經核或顏面神經的路徑受到損傷，則會造成顏面神經麻痺。

郭正亮是政論節目常客，今天出席中天新聞《綠也掀桌》直播節目，被網友發現左臉怪怪的，甚至疑似出現「嘴歪眼斜」症狀。一下節目即前往就醫，因感冒引起顏面神經失調，初期症狀輕微。

根據林新醫院衛教資料指出，常因以下6種情況，會引發顏面神經失調：

1.患側曾長時間吹冷氣或是暴露在冷的環境。
2.耳鼻喉科疾病，如：帶狀疱疹、中耳炎、鼻咽癌等。
3.自發性，如貝爾氏麻痺。
4.多發性神經炎，如病毒感染。
5.外傷，如槍傷、刀傷、擊傷等。
6.顱內神經疾病，如：腦血管意外病變、腦膜炎等。

顏面神經的症狀有顏面肌肉無力（如嘴角下垂，無力作微笑，露齒或吹口哨的動作）、麻木感、不協調（如口角向健側歪斜，伸舌多偏向健側及唾液外流）、嘴巴與眼瞼閉合不攏等。可做以下作為，獲得改善：

●保持良好生活作息與營養攝取：良好生活作息有益於恢復受傷組織，所以應避免熬夜，適量營養攝取如維他命B群，可幫助神經細胞修復，另外飲食宜減少辛辣物、酒精及咖啡因刺激。

●眼睛保護：因為眼瞼肌肉麻痺使得眼睛無法閉合，容易引起乾眼症或是角膜受損。
1.平時戴眼鏡，且睡前可戴上眼罩，以防異物侵入眼內。
2.可以隨身攜帶人工淚液或生理食鹽水保持滋潤。
3.勿用手揉眼睛。

●勤做臉部按摩：
1.在家適度按摩也可以延續療效，減緩肌肉萎縮與僵硬時間，促進局部血液循環，有助於受傷神經組織復原。
2.在按摩前先塗抹一些乳液，1天做3次按摩方法。
前額：用拇指由眉毛處分別向上髮際方向按摩。
眼睛：自眼睛內眼角起，由上而下繞眼瞼一圈。
臉頰：由鼻側到太陽穴，再從嘴角至耳中，最後由下頦至耳下。
嘴唇：唇部周圍環形按摩，交替拉扯左右嘴角。

至於飲食上，林新醫院建議，避免食用太硬、不易咬碎之食物，最好是半流質或是流質食物；注意食物的溫度，避免燙傷舌頭及嘴唇。食後以壓舌板或湯匙掏淨口中存留食物。此外，避免臉部吹風，頭臉部應避免直吹，可戴帽子或口罩保護。更要避免直吹電扇或久處於冷氣中。

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