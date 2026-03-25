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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

6旬婦切除瘜肉未定期追蹤 醫：有症狀出現竟變腸癌

2026/03/25 20:34

衛生福利部基隆醫院今天召開記者會，外科賴寯志醫師（圖右）分享病例，6旬婦切除瘜肉就不追蹤，演變成直腸惡性腫瘤的病例。（記者俞肇福攝）

衛生福利部基隆醫院今天召開記者會，外科賴寯志醫師（圖右）分享病例，6旬婦切除瘜肉就不追蹤，演變成直腸惡性腫瘤的病例。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院外科醫師賴寯志今天（25日）指出，大腸直腸癌被稱為「沉默的威脅」，在最早期、最易治療的階段，它幾乎不會產生明顯症狀。許多人認為沒有任何疼痛就是健康無虞；賴寯志分享病例說，一名63歲婦人，曾經切除瘜肉卻未定期追蹤，經檢查為「直腸惡性腫瘤」，接受「腹腔鏡手術」徹底清除腫瘤，確保生活品質。他呼籲50歲以上民眾，每2年做一次免費糞便潛血檢查，早預防、早發現、早治療。

賴寯志指出，大腸直腸癌幾乎總是始於「瘜肉」，瘜肉是腸道內壁上的一種小型、通常為良性的增生組織。雖然某些瘜肉（如增生性息肉）可能多年無害，但其他瘜肉可能會轉化為腺癌（一種形成於結腸腺體組織的癌症）。他指出，當病人出現肉眼可見的症狀時，例如不明原因的體重減輕、持續腹痛或血便，癌症往往已經從局部生長轉變為侵襲階段，默默突圍穿透了腸壁深處或擴散至鄰近組織。

賴寯志分享近期病例說，63歲的劉女士過去曾切除瘜肉，但未定期追蹤，經檢查為「直腸惡性腫瘤」，接受「腹腔鏡手術」徹底清除腫瘤與成功保肛，且手術精準保留安全邊界，確保病人術後仍能保有良好的生活品質。

衛生福利部部立基隆醫院指出，糞便潛血檢查（FOBT）是「攔截」疾病的第一道防線，也是預防大腸直腸癌發生最有效的工具。衛生福利部國民健康署提供50至74歲的民眾，每2年1次免費的糞便潛血檢查，只要3個步驟「領取採檢容器，在家輕鬆採樣，檢體送回醫院」即可進行檢查，且不須限制飲食，相當方便。

賴寯志鼓勵民眾，應定期進行糞便潛血檢查，能夠防患未然，在瘜肉未演變成惡性腫瘤前，大腸鏡就能切除瘜肉不需住院，早治療也能顯著降低死亡率；他提醒病患息肉切除後，仍需保持警惕、定期追蹤。

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