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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》別再狂吃肉、戒澱粉穩血糖 研究曝逆轉糖尿病前期這樣吃

2026/03/25 20:36

營養師曾建銘表示，根據最新研究結果，想要控糖或逆轉糖尿病前期，其實不需採行極端高蛋白、低碳水，選擇優質碳水、均衡飲食，才是健康之道；情境照。（圖取自freepik）

營養師曾建銘表示，根據最新研究結果，想要控糖或逆轉糖尿病前期，其實不需採行極端高蛋白、低碳水，選擇優質碳水、均衡飲食，才是健康之道；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人一聽到糖尿病前期，直覺就會減少碳水化合物攝取，甚至採取高蛋白、戒澱粉水飲食。然而，營養師曾建銘表示，根據最新研究結果，採行中等蛋白搭配適中GI飲食，蛋白質佔熱量15%、碳水為55%的受試者，成功逆轉糖尿病前期的比例，顯著高於高蛋白組。顯示想要控糖或逆轉糖尿病前期，其實不需採行極端高蛋白、低碳水，選擇優質碳水、均衡飲食，才是健康之道。

曾建銘於臉書粉專發文表示，根據2026年發表於權威期刊《Diabetologia》的1項大型跨國研究（PREVIEW試驗），研究共納入1,856名糖尿病前期者，在經過初期快速減重後，分為2個飲食組別，並進行長達3年飲食觀察。研究組別中，1組為高蛋白＋低GI組：蛋白質佔熱量25%、碳水為45%、GI值小於50；另1組為中等蛋白＋適中GI組：蛋白質佔熱量15%、碳水為55%、GI值大於56。

結果顯示，不論在1年或3年後，中等蛋白、適中GI組成功「逆轉糖尿病前期（讓血糖恢復正常）」的比例，竟然都顯著高於高蛋白組。1年時的緩解率為26.3%，高於高蛋白組的20.7%；3年時則為20.6%，同樣高於高蛋白組的15.5%。此外，兩組在體重維持與體脂下降部分，表現則相近。也就是說，能讓血糖長期穩定的關鍵，並不完全是因為減重較多，而是飲食組成發揮作用。

曾建銘表示，研究團隊推測，因為2組受試者都有接受專業健康飲食指導，只要挑選好的碳水化合物，如全穀雜糧，並且多吃蔬菜水果，少吃紅肉和含糖飲料，在整體飲食品質優良的情況下，碳水比例高一點點，反而對長期的血糖穩定更有幫助。

曾建銘總結強調，由此可知，想要控糖或逆轉糖尿病前期，其實不用害怕優質碳水，也不需要採取極端的高蛋白、低碳水飲食。找到一個能長久執行、均衡且品質好的飲食模式，才是陪你走得最遠的健康之道。

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