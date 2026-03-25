高雄市立民生醫院力推AI，打造智慧臨床醫學與教育。（民生醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立民生醫院為提升醫學教育品質與教學創新，舉辦「醫療現場 AI 實務應用」工作坊，推動生成式AI在臨床、教學研究與行政管理應用，示範運用AI病歷整理、衛教撰寫等工作，除加強保護個資，並引導同仁在專業倫理前提下，利用AI減輕負擔。

高雄市立民生醫院醫教中心於今（2026）年2月攜手宏達國際電子（HTC），並結合院內各職類（醫事放射師、醫事檢驗師、護理師及物理治療師等），共同舉辦「互動式360度VR影片教案設計製作經驗分享」及「應用XR與AI虛擬人於醫事教育—簡介與案例分享」教學活動。

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院方昨安排臨床教師與學員親自配戴VR設備，進入虛擬情境進行互動學習，透過情境模擬與即時回饋機制，體驗沉浸式教學的臨場感，進一步強化教學示範效果與師資培育成果，加深對XR技術於醫學教育應用之認識，促進智慧科技與臨床教育深度融合，並同步強化醫學領域師資培育、臨床教師專業發展及學員學習成效。

民生醫院王振源院長表示，面對醫療環境快速變遷與科技發展趨勢，持續導入創新教學模式與完善師資培育制度為醫學教育發展的重要方向，未來，醫院將持續深化智慧醫學教育發展，結合AI數位科技、臨床實務與師資培育機制，打造多元化學習與教學，厚植醫療人員專業能力與臨床競爭力。

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