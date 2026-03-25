曾跌倒疑失智 7旬退休中校「軍人訓練」找回生活目標

李爺爺熱愛運動，在軍事化指令引導下，在老拾光日照中心重新找回目標。（弘道提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕74歲中校退休的李爺爺有心臟病、聽力退化、疑似有失智症與帕金森氏症，曾在家裡跌倒，到弘道老人福利基金會的「老拾光」日間照顧中心接受照護，中心為他設計「軍事化」照顧方式逐漸改善身心狀況，重新找回生活目標；十方啟能中心近日在太平社宅打造成年身心障礙者打造社區生活家園，學習自立生活，也讓家屬獲得喘息。

台中市老人人口達50.1萬，佔全市人口 17.48％，每年增加2萬5000位老人，弘道表示，高齡長輩常有的失智、失能等疾病問題，需依靠家庭照顧者的照料，長期下來照顧者面臨巨大的身心壓力，喘息服務非常重要。

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弘道除提供居家照顧服務，也在台中市成立以「復能」為目標的「老拾光」日間照顧中心，由專業照顧團隊提供失能、失智長輩復能照護，透過職能治療師一對一深入了解長輩的身心狀況，設計出專屬的個別化照顧模式計畫，搭配認知、體適能等多元課程，讓長輩慢慢恢復日常生活功能，減輕家庭照顧壓力。

職能治療師為李爺爺復能治療，首先以「軍人式」技巧進行溝通，尊稱爺爺為「中校」搭配明確指令，像是以「中校，請喝水」，以改為短而肯定的句子，提升爺爺的配合度及精神狀態；第二、透過「行軍步伐」進行訓練，利用軍人熟悉的口令節奏，搭配地板貼線做輔助，照服員在旁會說：「報告中校，我們來練一下腳力，跟著我的口令走！」讓爺爺願意加大步伐，建立行走的信心。

第三是照服員發現爺爺運動時總會主動拿出手機，請人幫他拍照，開心分享給親朋好友，照服員透過多幫爺爺拍照及大力稱讚，讓他越來越喜歡來老拾光上課。弘道也為長年務農的97歲失智症阿嬤，透過融入務農記憶和慣性動作的課程，增進手眼協調。

十方啟能中心主任游月菊表示，身心障礙者的家長老化，最擔心如果哪一天他們不在了，孩子要怎麼辦，十方在2020年進駐太平育賢社宅，承接身障者小作所與日間照顧服務；這次成立社區家園，希望打造一個讓身心障礙者長久依靠的支持系統。

十方的學員阿賜，以前在家時不是看電視就是玩手機，與家人少有互動；入住家園後，阿賜開始學習家務分工，與室友一起用餐、聊天，並建立規律作息。現在的他會主動幫忙收餐桌，也學會了與人分享生活，慢慢地走向群體。

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