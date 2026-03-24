健康網》用力時眼前一片黑？醫示警：恐致死

有網友談到家人因為排便太用力猝死，醫師温梓言提醒，若用力時視線模糊，就是巨大警訊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家是否有用力搬東西時，突然耳鳴的經驗呢？有網友談到自己的親人因為如廁排便而猝逝，原因是排便時過於用力。網友表示，他在排便用力時直接暈倒，而自己也曾經歷類似狀況。家醫科醫師温梓言直言，若用力時發生視線模糊和耳鳴，這是大腦供血不足，若繼續用力，心臟恐難負荷，引發心律不整，後果嚴重。

若有心血管方面的疾病，在如廁時要格外小心，更要積極預防便秘！温梓言在Thread「温梓言 Kevin Wen」說明，這是「努責現象」（Valsalva Maneuver）：當你屏住呼吸、用力憋氣（像大便或搬重物）時，胸腔內壓力瞬間飆升，而高壓阻礙了血液回流心臟，導致輸出量驟降、血壓崩盤。

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另外文中有提到視線模糊和耳鳴，這已經是大腦供血不足的最後通牒！耳鳴是因為內耳對血壓極度敏感，視線模糊則是視網膜灌流不足。這時如果再用力，心臟可能會因為負荷不了劇烈的血壓波動而引發致死性心律不整！

部分網友提醒，大重量健身也經常發生這個現象，很多人重量一放就倒地了。另有網友詢問如何預防，則建議，平時及訓練時：

1. 發力必吐氣：避免長時間憋氣。

2. 足量水分與鹽分。

3. 放慢動作變換：避免從臥姿、蹲姿太快起身。

另有網友好奇詢問，產婦在生產時也會用力，有可能造成類似狀況嗎？温梓言坦言狀況類似，確有可能，不過，生產過程都會隨時監測生命徵象，還會用藥緩解不適感，其實相對安全，不用太擔心。

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