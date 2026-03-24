健康網》台韓醫美強強聯手！ 雷射光電大會28日登場亮點曝光

台灣醫用雷射光電學會將於28日登場，會中將與南韓簽署學術交流合作備忘錄（MOU），會中也將進行臨床觀摩工作坊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣醫用雷射光電學會將於28日登場，會中將與南韓簽署學術交流合作備忘錄（MOU）。台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷表示，會中還有邀請澳洲與印尼的國際講者，與台灣專家分享最新研究成果與臨床經驗。

胡倩婷指出，這場春季研討會匯聚國內外的臨床醫師，一同探討雷射與光電技術的最新發展。會中還有hands-on實作及臨床觀摩工作坊，強調「實作導向」與「即時臨床應用」，由專家現場示範並進行操作指導，讓與會醫師能近距離掌握關鍵技術細節與治療思維。

請繼續往下閱讀...

南韓雷射醫學會將與台灣簽署學術交流合作備忘錄（MOU），此一合作象徵雙方於學術交流的進一步深化，未來將透過更緊密的交流合作，推動雷射醫學與光電領域之整體發展，強化國際連結與學術影響力，為本次大會增添高度國際意義。

本次大會以「臨床需求與治療安全」為核心，聚焦面部過度注射（Facial Overcorrection）、育髮再生、唇部注射美學及醫美感染風險管理等關鍵議題，透過臨床案例解析，結合理論與實務經驗，呈現當前醫美領域的發展與挑戰，協助臨床醫師建立更精準、安全的治療方案。

南韓、澳洲與印尼的國際講者，與台灣專家分享最新研究成果與臨床經驗。透過跨國專業交流，持續推動醫學美容領域向前發展。29日將進行專題論壇，聚焦各項議題，深入探討並促進專業交流。

胡倩婷指出，隨著醫學美容技術持續精進，臨床對於安全性與整合性治療之需求日益提升。學會將持續提供兼具專業與實務的學術內容，協助臨床醫師掌握光電抗老之核心，提升整體醫療品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法