自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》台韓醫美強強聯手！ 雷射光電大會28日登場亮點曝光

2026/03/24 16:11

台灣醫用雷射光電學會將於28日登場，會中將與南韓簽署學術交流合作備忘錄（MOU），會中也將進行臨床觀摩工作坊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

台灣醫用雷射光電學會將於28日登場，會中將與南韓簽署學術交流合作備忘錄（MOU），會中也將進行臨床觀摩工作坊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣醫用雷射光電學會將於28日登場，會中將與南韓簽署學術交流合作備忘錄（MOU）。台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷表示，會中還有邀請澳洲與印尼的國際講者，與台灣專家分享最新研究成果與臨床經驗。

胡倩婷指出，這場春季研討會匯聚國內外的臨床醫師，一同探討雷射與光電技術的最新發展。會中還有hands-on實作及臨床觀摩工作坊，強調「實作導向」與「即時臨床應用」，由專家現場示範並進行操作指導，讓與會醫師能近距離掌握關鍵技術細節與治療思維。

南韓雷射醫學會將與台灣簽署學術交流合作備忘錄（MOU），此一合作象徵雙方於學術交流的進一步深化，未來將透過更緊密的交流合作，推動雷射醫學與光電領域之整體發展，強化國際連結與學術影響力，為本次大會增添高度國際意義。

本次大會以「臨床需求與治療安全」為核心，聚焦面部過度注射（Facial Overcorrection）、育髮再生、唇部注射美學及醫美感染風險管理等關鍵議題，透過臨床案例解析，結合理論與實務經驗，呈現當前醫美領域的發展與挑戰，協助臨床醫師建立更精準、安全的治療方案。

南韓、澳洲與印尼的國際講者，與台灣專家分享最新研究成果與臨床經驗。透過跨國專業交流，持續推動醫學美容領域向前發展。29日將進行專題論壇，聚焦各項議題，深入探討並促進專業交流。

胡倩婷指出，隨著醫學美容技術持續精進，臨床對於安全性與整合性治療之需求日益提升。學會將持續提供兼具專業與實務的學術內容，協助臨床醫師掌握光電抗老之核心，提升整體醫療品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中