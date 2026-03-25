自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》外食族血糖易暴衝？ 營養師公開「3天外食攻略」 必收！

2026/03/25 07:26

營養師林俐岑表示，外食減醣關鍵在於原型食物，避免精製澱粉與高糖醬料；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師林俐岑表示，外食減醣關鍵在於原型食物，避免精製澱粉與高糖醬料；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕外食族想要控制體重或控制好血糖，卻常遇到阻礙。營養師林俐岑指出，外食族只要掌握「蔬菜多、蛋白質足、澱粉少」的原則，即使天天外食，也能兼顧飽足感與血糖穩定。她還分享3天的午晚餐外食攻略，幫助外食族掌握原則。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，外食族要執行「減醣飲食」有秘訣，核心原則就在於「挑選原型食物」，並且要「極小化精緻澱粉與糖分」。重點不在於完全不吃澱粉，而是將澱粉比例降低，並以蔬菜和蛋白質食物填補飽足感，而不是衝飯量。

林俐岑說明外食減醣的3大基本公式，包括：以蔬菜2份，也就是一碗以上、蛋白質2份，也就是一個掌心以上、澱粉0.5至1份為原則；避開大腸麵線、濃湯等勾芡食物，或是裹粉油炸物、甜度高的醬料；飲品僅限水、無糖茶、黑咖啡或無糖豆漿。

3日午晚餐外食攻略

為了方便外食族選擇，林俐岑公布實用的3天午晚餐外食訣竅：

第1天

午餐（便利商店）：選擇即食雞胸肉、生菜沙拉（醬料減半），搭配茶葉蛋或無糖豆漿；若需澱粉，想要少量澱粉可以選蒸地瓜，或是2小顆蒸馬鈴薯，或是蒸玉米1根。

晚餐（自助餐）：主菜選烤雞腿或清蒸魚，搭配3樣蔬菜，澱粉不拿白飯，或改換成半碗地瓜，或是南瓜。

第2天

午餐（火鍋）：湯底選清湯或昆布，主食以魚片、雞肉或海鮮為主，蔬菜盡量吃、加工丸子製品少碰，原型澱粉可以選擇南瓜、芋頭等，不碰白飯、麵條。

晚餐（日式料理）：可選刺身或烤鯖魚，搭配胡麻豆腐等涼拌蔬菜與味噌湯。若想吃壽司則以3-4個以內為原則，避開豆皮壽司，其豆皮含糖量高，留意照燒醬、天婦羅炸物。

第3天

午餐（滷味或鹹水雞）：選雞肉、豆干與蛋白質食物，搭配3至4種蔬菜，例如，花椰菜、木耳、金針菇、海帶等，留意別選百頁豆腐。關鍵在於不加麵、不喝湯。

晚餐（美式餐廳）：選雞排或牛排（低脂菲力），將薯條換成沙拉或溫沙拉，避開黑胡椒醬、蘑菇醬，改用鹽與胡椒。關鍵在於炸物少量，加點生菜。

林俐岑提醒，減醣期間也要注意隱形糖分，如滷肉汁、排骨的醃料都含糖，選擇「烤、乾煎、清蒸、水煮」的烹調方式為主。此外，飲品應選擇白開水、無糖茶或黑咖啡。

林俐岑總結，民眾一開始減醣可能會感到體力稍降，或飢餓感較明顯，這時可以攝取一些健康的油脂，如酪梨、無調味堅果、優格等來增加飽足感。只要掌握原則，外食也能吃得健康，穩定血糖並維持理想體態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中