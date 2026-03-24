腸病毒奪命太快！女童染病併發猛爆性心肌炎喪命 發病到死亡僅7天

疾管署防疫醫師林詠青（左）指出，近期國內出現首例腸病毒死亡個案。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內新增2例腸病毒重症，其中南部一名未滿10歲的女學童因克沙奇A4型感染併發猛爆性心肌炎死亡，為今年首例死亡個案；另一名北部30歲男性感染D68型併發腦炎，目前仍在加護病房治療中。疾管署指出，國內重症已達4例，並示警越南疫情上升；提醒民眾，腸病毒初期症狀可能類似腸胃炎，若出現嗜睡、抽搐等徵兆應立即就醫。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案為一名南部未滿10歲的女學童，過去無慢性病史。她於3月11日出現嘔吐症狀，曾至診所就醫，初步診斷為急性腸胃炎；隔日開始陸續出現頭痛、腹瀉與四肢無力等情形。至發病第4天（3月14日），因意識不清緊急送醫，途中一度心跳停止，經急救後恢復生命徵象。

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林詠青說，醫療團隊研判女童為猛爆性心肌炎，入院後使用葉克膜並收治加護病房。不過病情惡化快速，最終於住院第4天不治，女童從發病到死亡僅7天。檢驗結果顯示為克沙奇A4型腸病毒感染併發重症，死因為腸病毒引發猛爆性心肌炎。疫調也發現，女童同住家人曾出現嘔吐與腹瀉等腸胃症狀，但未出現典型腸病毒症狀。他指出，該個案同時檢出輪狀病毒，初期以腸胃炎表現為主，可能掩蓋腸病毒警訊，加上猛爆性心肌炎進展迅速，導致病情急轉直下。

而另一例重症個案為北部30歲男性，他本身有惡性腫瘤病史，因慢性病於3月2日住院治療，當晚即出現發燒，後續檢查發現肺炎，並持續有呼吸困難。後來檢驗結果顯示感染腸病毒D68型及黴菌，他也是目前染D68型以來年紀最長者。

林詠青指出，由於該男本身免疫力低下，所以病況進展較快，後來男子於住院第10天出現抽搐、意識改變及低血氧，研判為腸病毒併發腦炎，隨即轉入加護病房，目前住院已約3週，仍持續治療中。其同住接觸者未出現症狀，感染來源不排除為社區感染。

林詠青說明，腸病毒感染常見症狀包括發燒、咽峽炎及手足口病等，但若病情惡化，可能出現嗜睡、意識不清、抽搐、呼吸急促、心跳加快、四肢無力等重症前兆。特別是腸病毒D68型與EV71型，屬較易引發重症的型別，其中D68型常見神經系統併發症，如腦炎或脊髓炎。

疫情監測方面，疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年累計4例腸病毒感染併發重症病例（含1例死亡），分別為腸病毒D68型2例、克沙奇A4型1例及克沙奇A16型1例，與去年同期4例相當，但高於2022年至2024年同期的0至1例。

在門急診就診趨勢上，國內腸病毒就診人次自春節後呈現緩升，每週約增加1%至2%。目前社區流行以克沙奇A6型為主，其次為克沙奇A16型與克沙奇A4型，顯示多種型別持續在社區活動。

此外，國際疫情方面，鄰近國家中以越南疫情上升最為明顯，胡志明市今年截至3月初已累計超過6000例，河內市住院病例亦增加，整體疫情高於去年同期，且兒童重症多由腸病毒71型引起。中國疫情則呈下降趨勢，但2月仍通報超過2萬例，明顯高於近2年同期；日本、韓國、新加坡及香港疫情則維持低點或持平。

疾管署副署長林明誠提醒，腸病毒重症雖多見於5歲以下幼童，但免疫力較差的成人同樣具有風險。他呼籲家長特別留意嬰幼兒與學齡前孩童健康狀況，一旦出現重症前兆應儘速就醫，並落實生病不上課，以降低病毒傳播風險。

腸病毒疫情升溫，醫師提醒，出現嗜睡與意識不清須警覺重症前兆。（疾管署提供）

疾管署呼籲家長與托育機構共同防範，推行肥皂洗手以及保持通風等措施。（疾管署提供）

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