自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒奪命太快！女童染病併發猛爆性心肌炎喪命 發病到死亡僅7天

2026/03/24 15:11

疾管署防疫醫師林詠青（左）指出，近期國內出現首例腸病毒死亡個案。（記者侯家瑜攝）

疾管署防疫醫師林詠青（左）指出，近期國內出現首例腸病毒死亡個案。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內新增2例腸病毒重症，其中南部一名未滿10歲的女學童因克沙奇A4型感染併發猛爆性心肌炎死亡，為今年首例死亡個案；另一名北部30歲男性感染D68型併發腦炎，目前仍在加護病房治療中。疾管署指出，國內重症已達4例，並示警越南疫情上升；提醒民眾，腸病毒初期症狀可能類似腸胃炎，若出現嗜睡、抽搐等徵兆應立即就醫。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案為一名南部未滿10歲的女學童，過去無慢性病史。她於3月11日出現嘔吐症狀，曾至診所就醫，初步診斷為急性腸胃炎；隔日開始陸續出現頭痛、腹瀉與四肢無力等情形。至發病第4天（3月14日），因意識不清緊急送醫，途中一度心跳停止，經急救後恢復生命徵象。

林詠青說，醫療團隊研判女童為猛爆性心肌炎，入院後使用葉克膜並收治加護病房。不過病情惡化快速，最終於住院第4天不治，女童從發病到死亡僅7天。檢驗結果顯示為克沙奇A4型腸病毒感染併發重症，死因為腸病毒引發猛爆性心肌炎。疫調也發現，女童同住家人曾出現嘔吐與腹瀉等腸胃症狀，但未出現典型腸病毒症狀。他指出，該個案同時檢出輪狀病毒，初期以腸胃炎表現為主，可能掩蓋腸病毒警訊，加上猛爆性心肌炎進展迅速，導致病情急轉直下。

而另一例重症個案為北部30歲男性，他本身有惡性腫瘤病史，因慢性病於3月2日住院治療，當晚即出現發燒，後續檢查發現肺炎，並持續有呼吸困難。後來檢驗結果顯示感染腸病毒D68型及黴菌，他也是目前染D68型以來年紀最長者。

林詠青指出，由於該男本身免疫力低下，所以病況進展較快，後來男子於住院第10天出現抽搐、意識改變及低血氧，研判為腸病毒併發腦炎，隨即轉入加護病房，目前住院已約3週，仍持續治療中。其同住接觸者未出現症狀，感染來源不排除為社區感染。

林詠青說明，腸病毒感染常見症狀包括發燒、咽峽炎及手足口病等，但若病情惡化，可能出現嗜睡、意識不清、抽搐、呼吸急促、心跳加快、四肢無力等重症前兆。特別是腸病毒D68型與EV71型，屬較易引發重症的型別，其中D68型常見神經系統併發症，如腦炎或脊髓炎。

疫情監測方面，疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年累計4例腸病毒感染併發重症病例（含1例死亡），分別為腸病毒D68型2例、克沙奇A4型1例及克沙奇A16型1例，與去年同期4例相當，但高於2022年至2024年同期的0至1例。

在門急診就診趨勢上，國內腸病毒就診人次自春節後呈現緩升，每週約增加1%至2%。目前社區流行以克沙奇A6型為主，其次為克沙奇A16型與克沙奇A4型，顯示多種型別持續在社區活動。

此外，國際疫情方面，鄰近國家中以越南疫情上升最為明顯，胡志明市今年截至3月初已累計超過6000例，河內市住院病例亦增加，整體疫情高於去年同期，且兒童重症多由腸病毒71型引起。中國疫情則呈下降趨勢，但2月仍通報超過2萬例，明顯高於近2年同期；日本、韓國、新加坡及香港疫情則維持低點或持平。

疾管署副署長林明誠提醒，腸病毒重症雖多見於5歲以下幼童，但免疫力較差的成人同樣具有風險。他呼籲家長特別留意嬰幼兒與學齡前孩童健康狀況，一旦出現重症前兆應儘速就醫，並落實生病不上課，以降低病毒傳播風險。

腸病毒疫情升溫，醫師提醒，出現嗜睡與意識不清須警覺重症前兆。（疾管署提供）

腸病毒疫情升溫，醫師提醒，出現嗜睡與意識不清須警覺重症前兆。（疾管署提供）

疾管署呼籲家長與托育機構共同防範，推行肥皂洗手以及保持通風等措施。（疾管署提供）

疾管署呼籲家長與托育機構共同防範，推行肥皂洗手以及保持通風等措施。（疾管署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中