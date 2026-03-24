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健康 > 杏林動態

部立醫院斥資26.2億佈建2千床 攜民間體系拚醫養整合

2026/03/24 15:38

醫福會執行長林慶豐（右）率隊參訪民間長照與醫療體系，並簽署合作意向書，深化跨體系合作。（醫福會提供）

醫福會執行長林慶豐（右）率隊參訪民間長照與醫療體系，並簽署合作意向書，深化跨體系合作。（醫福會提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣邁入超高齡社會，長照需求快速攀升，衛福部推動「長照3.0」，目前已核定16家部立醫院設置住宿式長照機構，預計布建1938床，總預算達26.2億元，盼強化醫療與長照銜接。衛福部附屬醫療及福利機構管理會執行長林慶豐今（24日）率隊參訪民間長照與醫療體系，並簽署合作意向書，深化跨體系合作。

國發會推估，台灣總人口將從2024年約2340萬人，下降至2070年約1497萬人；其中0至14歲人口減少171萬人，15至64歲勞動人口減少920萬人，但65歲以上人口將增加248萬人，高齡化趨勢明顯，也意味長照需求將持續擴大。

林慶豐指出，為因應需求，衛福部透過部立醫院布局長照資源，目前已有16家醫院獲核定投入住宿式長照機構建置，合計1938床，總預算高達26.2億元，希望建立從醫療端銜接長照的照護體系。

林慶豐今天偕同基隆、臺北、桃園、樂生療養院、豐原、朴子、新營、臺南、嘉南療養院、胸腔病院、花蓮、玉里、臺東、澎湖及金門等15家部立醫院院長、副院長，前往清福長照集團與蕭中正醫療體系參訪交流，並簽署合作意向書，未來將透過跨體系合作，強化醫療與長照資源整合，提升照護連續性。

清福長照集團成立逾13年，已建構完整的醫養整合照護模式，並導入智慧科技優化服務流程，曾獲國家生技醫療品質獎（SNQ）長照類機構服務獎，也取得室內空氣品質優良（IAQ）認證。透過結合醫療體系資源，持續提升住民照護品質。

此次參訪也邀請國家實驗研究院、青峰國際及長照機構代表分享經驗，包含醫養整合實務、鼻咽癌早期篩檢策略與機構營運模式，促進跨領域交流。

林慶豐表示，面對高齡人口快速增加，醫療體系勢必要提前轉型。部立醫院位於急性醫療與社區照護之間的關鍵位置，未來將持續推動醫養整合、資源共享與服務創新，發展在地化、連續性的照護模式，朝「居家、社區、醫療及社福」一體化服務體系邁進。

醫福會參訪民間長照與醫療體系，並簽署合作意向書，深化跨體系合作。（醫福會提供）

醫福會參訪民間長照與醫療體系，並簽署合作意向書，深化跨體系合作。（醫福會提供）

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