健康網》乳癌轉移有跡可循？ 醫示警4部位最常見

乳癌若發生轉移，最常見的部位包括骨頭、肺部、肝臟與腦部，並非無規則擴散；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部統計，乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，發生高峰約在45-69歲之間，約為每10萬名婦女249-271人。不少乳癌患者最擔心的就是「轉移」，聯新國際醫院乳房外科主任許雅芬指出，乳癌若發生轉移，最常見的部位包括骨頭、肺部、肝臟與腦部，並非無規則擴散，乳癌定期追蹤有助於及時治療與控制病情。

乳癌發生遠端轉移會全身轉移嗎？許雅芬於臉書專頁「乳房外科 Dr. 許雅芬」歸納出，如果乳癌發生遠端轉移，不是「突然全身亂跑」，而是有幾個比較常見的部位多集中於骨、肺、肝、腦等部位，各有不同症狀表現：

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●骨頭

這是最常見的轉移，發生骨轉移最常見的狀況是，荷爾蒙受體陽性乳癌。現在有許多藥物可以保護骨頭、減少骨折風險，不需要過度恐慌。

可能症狀：持續性的骨頭痠痛（尤其夜間明顯）、背痛、行動變慢

●肺部

有些人其實沒有明顯症狀，是在追蹤檢查時發現。

可能症狀：咳嗽持續不好、呼吸比較喘、胸悶

●肝臟

定期抽血與影像檢查可以幫助早期發現。

可能症狀：食慾變差、疲倦、腹脹、皮膚或眼白變黃（少數）

●腦部

不是每個人都會發生，特定分型風險較高。

可能症狀：頭痛變頻繁、視力或平衡感改變、噁心嘔吐

許雅芬總結，乳癌轉移並不代表治療終點，隨著醫療進步，現在的標靶治療、荷爾蒙治療、化療與放療選擇都比過去多很多，更重要的是要維持規律定期追蹤、身體有變化勇敢說出來，更不要自己嚇自己。

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