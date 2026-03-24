健康網》便秘族小心 醫：排便用力恐血壓急升

若有心血管方面的疾病，在如廁時要格外小心。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕若有心血管方面的疾病，在如廁時要格外小心，更要積極預防便秘！有網友談到自己的親人因為如廁排便而猝逝，原因是排便時過於用力。網友表示，他在排便用力時直接暈倒，而自己也曾經歷類似狀況。大腸直腸外科醫師何建霖表示，「便秘」對於有心血管疾病的人很危險，

何建霖於Thread「何建霖 醫師｜痔瘡.大腸直腸外科」表示，便祕對有心血管疾病的人來說是很危險的（Valsalva maneuver）。當為了排便而用力時，胸腔、腹腔壓力會急遽上升，進而阻斷靜脈血液回流心臟。導致心輸出量減少、血壓短暫下降。在排便結束、在放鬆憋氣的那一刻，此時受阻的血液會快速湧回心臟，造成血壓急速飆升。

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何建霖表示，對患有冠狀動脈疾病、心衰竭或高血壓的人而言，這種劇烈的血壓波動，極易誘發心肌梗塞、致命性心律不整或腦血管破裂，甚至造成猝死。預防這類心血管急症，以下幾點建議：

1. 避免強行排便：如廁時間不宜過長，若無法順暢排出應先起身活動，切勿在馬桶上持續憋氣。

2. 積極治療便秘：日常攝取充足水分與膳食纖維，若長期便秘應就醫，必要時以軟便藥物輔助。

3. 穩定心血管狀態：患者須規律服藥，並注意浴廁空間保暖，避免過大溫差引發血管劇烈收縮。

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