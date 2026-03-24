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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

一個症狀拖出兩種病！ 62歲男差點忽略致命警訊

2026/03/24 16:15

活動期間提供免費血糖、血壓、膽固醇及尿液篩檢，並設跨科諮詢站，讓民眾一次完成評估。（亞東醫院提供）

活動期間提供免費血糖、血壓、膽固醇及尿液篩檢，並設跨科諮詢站，讓民眾一次完成評估。（亞東醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕糖尿病不僅影響血糖，也可能同時侵蝕心臟與腎臟，形成「糖心腎症候群」。一名62歲陳姓男子自認血糖穩定，卻因泡泡尿、胸悶與易喘就醫，才發現早期腎病與心血管輕度阻塞，凸顯併發症常無聲擴及多器官。為此，亞東醫院整合跨科資源推動篩檢與衛教，強調及早發現、及早介入，從源頭降低心腎共病風險。

一名62歲陳姓男子長期控制血糖，平時自認血糖控制得當，直到最近如廁後發現，馬桶裡的「泡泡尿」久久不散，且日常散步開始感到胸悶、稍微走動就喘不過氣。原以為只是老了、體力差，直到參與社區篩檢，經醫師診斷才發現已有早期的微量白蛋白尿、心血管輕微阻塞。

「長期高血糖就像把器官泡在糖水裡，會逐步侵蝕全身血管與器官功能。」新陳代謝科醫師賴蕙萍表示，糖尿病並非單一器官的疾病，而是一種全身性的代謝疾病，長期高血糖會造成血管慢性發炎與硬化，進而影響心臟、腎臟、眼睛及神經等多個器官功能。

賴蕙萍說，病友不應僅滿足於血糖數值的達標，控糖的真正目的在於「預防心臟與腎臟的嚴重併發症」。臨床上常見許多病人血糖控制尚可，卻忽略血壓、血脂與腎功能追蹤。因此，糖尿病照護不應只在診間進行，而應延伸至日常生活與社區健康管理，透過規律服藥、飲食控制、運動習慣建立以及早期篩檢，才能在併發症發生前建立完整的防護網。

血壓與飲食管理成關鍵

心臟血管內科醫師黃繼正指出，當腎臟功能下降，體內多餘水分與毒素排不出去，心臟就必須更費力工作，久而久之就會增加心血管疾病風險。因此透過尿糖與尿蛋白等檢查，往往可以提早發現心臟與腎臟的潛在問題。

腎臟內科醫師鄭佳芸則提醒，日常生活中最重要的護腎方式就是控制血壓與飲食。「高血壓與高血糖是造成腎臟衰竭最常見的原因。」只要落實低鹽、低糖飲食，並攝取優質蛋白與原型食物，就能在日常生活中保護腎臟，延長腎臟健康壽命。

亞東醫院表示，慢性疾病的預防與早期介入，不僅能降低心臟病與腎臟病等重大疾病風險，也能減少未來透析治療與住院醫療所需的龐大醫療資源。因此於25日舉辦「擊退糖心腎．全方位健康守護站」健康衛教週，整合腎臟內科、新陳代謝科與心臟血管內科，推出一站式免費篩檢，包含血糖、血壓、膽固醇及尿糖、尿蛋白等，與專業諮詢。

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