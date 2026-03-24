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不是透過血液？ 研究發現腸道細菌可能經神經進入大腦
〔編譯陳成良／綜合報導〕腸道裡的細菌，是否可能直接進入大腦？一項在小鼠進行的新研究發現，部分腸道細菌可能透過連接腸與腦的神經傳遞，而非經由傳統的血液循環。這項研究揭示了腸道微生物與大腦之間的連結，可能比過去認知的更為直接。
據科學網站《Science Alert》22日報導，這項發表於《自然代謝》（Nature Metabolism）期刊的研究，由美國科羅拉多大學波德分校與史丹佛大學的研究團隊共同執行。研究團隊使用了多種小鼠模型，模擬腸道屏障受損的情況（俗稱腸漏），包括高脂飲食導致的血管硬化模型，以及基因工程改造的阿茲海默症與帕金森氏症模型。結果發現，即便血液中檢測不到細菌，大腦內卻出現了極少量的活體腸道細菌。
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細菌究竟如何從腸道跑到大腦？研究發現，當團隊阻斷連接腸胃與大腦的主要神經通道「迷走神經」（vagus nerve）後，大腦內出現細菌的比例顯著下降。這暗示這條神經路徑，可能是細菌從腸道傳遞至大腦的管道之一。
研究人員指出，雖然在腦部發現了極少量的活體細菌，但目前尚不清楚這些細菌是否足以引發發炎反應或導致神經疾病。
不過，這項研究中有一項觀察結果較為正面：當餵食高脂飲食的小鼠恢復正常飲食後，大腦中細菌的濃度隨之下降至無法檢測的程度。這顯示腸道屏障受損帶來的影響，或許有機會透過修復腸道屏障來改善。
儘管小鼠實驗顯示出食慾下降與體重減輕，但研究團隊強調，這項發現目前僅限於動物實驗階段，距離轉化為人類療法仍有很長一段路。研究人員也指出，目前尚未證實這些細菌是否會對大腦造成實際影響。
報導指出，這項發現目前仍屬初步科學觀察，並非現成治療方案，後續仍需經過嚴謹的臨床研究與驗證。
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