健康網》張忠謀術後復原中！ 醫揭椎間盤突出11個症狀 連打噴嚏都痛到不行

94歲張忠謀日前坐輪椅引來熱議，妻子張淑芬今透露，他的狀況愈來愈好。根據國軍桃園總醫院衛教資料指出，椎間盤突出常有11個症狀。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台積電慈善基金會董事長張淑芬今（24）日談夫婿張忠謀近況，她說，張忠謀椎間盤突出，住院開刀，也因腳不舒服、不方便走路才坐輪椅。根據國軍桃園總醫院衛教資料指出，椎間盤突出常有11個症狀伴隨，連噴嚏、咳嗽、彎腰都會加劇疼痛。

張忠謀的近況被輝達執行長黃仁勳於1月爆料，因椎間盤突出之故才缺席台積電運動會，術後接受復健。張淑芬今也談到夫婿，近期身體恢復，狀況比較好。

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國軍桃園醫院表示，椎間盤突出是椎間盤變形、移位或破裂就會壓迫到附近的脊髓與脊神經。常發生提重物、滑倒、摔倒時屁股背部著地、椎板退化、退化性疾病，骨關節炎、關節強直性脊椎炎、先天性異常，脊椎側彎。第4~第5腰椎及第5腰椎~第1薦椎關節是腰椎中活動性最大的關節。活動性越大其損壞的機會越增加，第4~第5腰椎及第5腰椎-第1薦椎發生椎間盤突出的機會較整個脊椎中任何其他腰椎椎間盤空隙之發生機會大。

椎間盤突出的症狀令人十分不舒服，有以下11種情況：

1.下背疼痛。

2.因噴嚏、咳嗽、彎腰加劇。

3.躺下舒服、疼痛輻射至腿足。

4.向健側傾斜。

5.小腿、大腿後側有抽搐痛。

6.患肢皮膚上發麻、感覺異常、下肢遲鈍。

7.深部肌腱反射減弱。

8.坐骨神經痛。

9.站立時骨盆傾斜。

10.坐骨神經上深部觸診會感到壓痛。

11.受影響神經根皮節之客觀性感覺喪失。

術後活動 7點要留意

國軍桃園醫院提醒，任何節段的脊椎椎間盤手術後，常見的潛在性合併症包括感染和發炎，損傷神經根、硬膜囊、脊髓或其他周邊的構造，脊椎機械性不穩定，椎間盤被不適當的切除，脊髓受壓迫及出血。術後活動要注意7點：

1.臥床時先將身體翻轉至床鋪的一側，保持脊椎之直線排列，起身時避免扭轉身體。

2.部分斜倚之姿勢或坐在輪椅上時，不要睡覺；不可睡過軟的床。

3.久坐及坐過軟或過深的沙發，最好坐有直立椅背及扶手的椅子。

4.當需要長時間站立時，要彎曲一腳以減少下背部承受之壓力。

5.維持接近理想體重之重量，應穿著低跟的鞋子。

6.攝取富含纖維及水分的食物，以利排便及避免用力排便之動作。

7.撿拾物品時避免彎腰，應蹲下拾取。留心絕對不要同時執行旋轉及扛抬的動作。

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