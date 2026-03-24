桃園市結核病降幅逾6成 防治成果優於全國平均

桃園市持續推動結核病防治，每10萬人口發生數降幅逾67%。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今（24）日為世界結核病日，依衛生福利部疾病管制署統計資料，桃園市結核病每10萬人口發生數，由2005年59.5人下降至2024年19.3人，降幅達67.6%且優於全國平均降幅63.9%，衛生局表示，將持續強化篩檢、診斷、治療及潛伏結核感染防治作為，朝2035消除結核病目標邁進。

統計資料顯示，桃園市結核病每10萬人口發生數，在第1世代「10年減半」期間（2005至2015年）下降至39.3人，第2世代WHO「2035消除結核病」計畫第1、2期推動期間（2016至2025年），截至2024年已進一步下降至19.3人，為六都降幅最多的城市，今年起邁入第3期計畫。

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衛生局表示，感染結核菌後，一生中約有5%至10%的機率發展為結核病，在尚未發病前的階段稱為「潛伏結核感染（LTBI）」，為有效預防轉變為活動性結核病，桃園市積極推動主動篩檢，民眾可透過胸部X光檢查肺部狀況，也可利用丙型干擾素釋放試驗（IGRA）抽血檢測，快速且精準判定是否感染，經醫師評估後接受預防性治療並完成療程者，可獲得高達90%的保護力，有效降低發病機率及社區傳播風險。

衛生局表示，在治療方面，目前醫療體系提供多元療程選擇，包括1HP（1個月）、3HP（3個月）、4R（4個月）、3HR（3個月）及6H／9H（6至9個月）等方案，民眾可依自身健康狀況與生活型態，與醫師討論最適合的治療方式。

衛生局表示，為協助患者順利完成療程，政府持續推動「都治計畫（DOTS）」，由專業關懷員提供送藥服務，並落實「發藥到手、服藥入口、吞下再走」的關懷機制，協助患者規律服藥，提升治療成功率；針對上班族或居住於偏遠地區的感染者，桃園市也推廣使用「雲端都治APP」，透過行動科技進行遠距關懷與服藥監測，不僅提升治療依從性，也有助於降低疾病傳播風險。

桃園市持續推動結核病防治，每10萬人口發生數降幅逾67%。（衛生局提供）

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