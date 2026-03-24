自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》便秘、皮膚差、睡不好毛病多？ 營養師：元凶恐是「這器官」

2026/03/24 13:12

營養師徐慈家指出，近年研究發現，腸道環境不健康時，可能造成便秘、情緒壓力、免疫力下降、過敏、皮膚差、睡眠與代謝等問題；情境照。（圖取自freepik）

營養師徐慈家指出，近年研究發現，腸道環境不健康時，可能造成便秘、情緒壓力、免疫力下降、過敏、皮膚差、睡眠與代謝等問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人為了便秘吃藥、護膚買保養品或是狂補保健品，但這樣做無法達到治本效果。營養師徐慈家指出，近年營養與醫學研究發現，腸道環境不健康時，其實會造成便秘、情緒壓力、免疫力下降、過敏、皮膚差、睡眠與代謝等問題。也就是說，只要把腸道環境養好，如同打好健康基礎，許多看似不相關的小毛病，也能一起搞定。

腸道差 健康6大影響

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文指出，腸道健康與否，其實也影響全身健康，包括：

便秘：腸道像水管，菌叢就是潤滑系統。很多人以為益生菌只是刺激排便，其實真正關鍵是改變腸道環境。當我們吃益生元，如膳食纖維或寡糖，好菌會發酵為短鏈脂肪酸，有助讓腸道環境偏酸、提供腸道細胞能量、促進腸道規律蠕動，同時健康菌叢也會讓糞便含水量增加，排便就會較順暢。

情緒壓力：腸道其實被稱為「第二大腦」。人體大約 90% 的血清素（快樂荷爾蒙）是在腸道製造的，而且腸道和大腦之間有一條重要的通道叫「腸腦軸線」。當腸道菌叢健康時，腸道透過迷走神經傳遞放鬆訊號，壓力荷爾蒙（皮質醇）會比較穩定，情緒波動也會比較小。所以腸胃顧好，整個人心情都比較穩。

免疫力：人體約70%的免疫細胞其實集中在腸道。腸道就像人體邊境的海關。如果運作正常，病毒和細菌就不容易進來。此外，好菌還可刺激腸道分泌IgA抗體，訓練免疫細胞辨識敵人。所以，只要腸道調整好，感冒頻率會下降。

過敏問題：若腸道壞菌太多，腸壁就可能出現漏洞，也就是腸漏現象。當腸道屏障變鬆，未消化的蛋白質或毒素可能跑進血液，免疫系統便會開始過度反應，容易出現過敏性鼻炎、眼睛癢、異位性皮膚炎；好菌則能幫助修復腸道屏障，舒緩問題。

皮膚狀態：有個新概念稱為「腸皮軸線」（Gut-Skin Axis），當腸道壞菌太多時，腸道發炎會導致全身發炎指數上升，發炎訊號就會透過血液呈現在皮膚上，造成痘痘、酒糟肌、濕疹、膚色暗沉等。當腸道菌叢穩定後，慢性發炎狀況會下降，皮膚也會較穩定。

睡眠與代謝：腸道菌參與色胺酸代謝，進而影響褪黑激素的生成。所以，腸道健康者睡眠品質通常較好。另外，好菌產生的短鏈脂肪酸還會刺激腸道分泌GLP-1與PYY等2種飽足感荷爾蒙，有助降低食慾、改善血糖與脂肪代謝。

徐慈家提醒，想照顧腸胃不是只補充益生菌，卻不吃益生質（膳食纖維），這就像是有士兵卻沒有糧食，好菌也很難存活。所以，真正養護腸道策略，應是益生菌（好菌）、益生質（膳食纖維）、後生元（好菌代謝產物）平衡。

徐慈家強調，把腸道這個器官照顧好，就像幫身體打好最穩固的地基，地基穩定了，很多小毛病自然會慢慢改善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中