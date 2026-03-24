健康網》便秘、皮膚差、睡不好毛病多？ 營養師：元凶恐是「這器官」

營養師徐慈家指出，近年研究發現，腸道環境不健康時，可能造成便秘、情緒壓力、免疫力下降、過敏、皮膚差、睡眠與代謝等問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人為了便秘吃藥、護膚買保養品或是狂補保健品，但這樣做無法達到治本效果。營養師徐慈家指出，近年營養與醫學研究發現，腸道環境不健康時，其實會造成便秘、情緒壓力、免疫力下降、過敏、皮膚差、睡眠與代謝等問題。也就是說，只要把腸道環境養好，如同打好健康基礎，許多看似不相關的小毛病，也能一起搞定。

腸道差 健康6大影響

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文指出，腸道健康與否，其實也影響全身健康，包括：

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●便秘：腸道像水管，菌叢就是潤滑系統。很多人以為益生菌只是刺激排便，其實真正關鍵是改變腸道環境。當我們吃益生元，如膳食纖維或寡糖，好菌會發酵為短鏈脂肪酸，有助讓腸道環境偏酸、提供腸道細胞能量、促進腸道規律蠕動，同時健康菌叢也會讓糞便含水量增加，排便就會較順暢。

●情緒壓力：腸道其實被稱為「第二大腦」。人體大約 90% 的血清素（快樂荷爾蒙）是在腸道製造的，而且腸道和大腦之間有一條重要的通道叫「腸腦軸線」。當腸道菌叢健康時，腸道透過迷走神經傳遞放鬆訊號，壓力荷爾蒙（皮質醇）會比較穩定，情緒波動也會比較小。所以腸胃顧好，整個人心情都比較穩。

●免疫力：人體約70%的免疫細胞其實集中在腸道。腸道就像人體邊境的海關。如果運作正常，病毒和細菌就不容易進來。此外，好菌還可刺激腸道分泌IgA抗體，訓練免疫細胞辨識敵人。所以，只要腸道調整好，感冒頻率會下降。

●過敏問題：若腸道壞菌太多，腸壁就可能出現漏洞，也就是腸漏現象。當腸道屏障變鬆，未消化的蛋白質或毒素可能跑進血液，免疫系統便會開始過度反應，容易出現過敏性鼻炎、眼睛癢、異位性皮膚炎；好菌則能幫助修復腸道屏障，舒緩問題。

●皮膚狀態：有個新概念稱為「腸皮軸線」（Gut-Skin Axis），當腸道壞菌太多時，腸道發炎會導致全身發炎指數上升，發炎訊號就會透過血液呈現在皮膚上，造成痘痘、酒糟肌、濕疹、膚色暗沉等。當腸道菌叢穩定後，慢性發炎狀況會下降，皮膚也會較穩定。

●睡眠與代謝：腸道菌參與色胺酸代謝，進而影響褪黑激素的生成。所以，腸道健康者睡眠品質通常較好。另外，好菌產生的短鏈脂肪酸還會刺激腸道分泌GLP-1與PYY等2種飽足感荷爾蒙，有助降低食慾、改善血糖與脂肪代謝。

徐慈家提醒，想照顧腸胃不是只補充益生菌，卻不吃益生質（膳食纖維），這就像是有士兵卻沒有糧食，好菌也很難存活。所以，真正養護腸道策略，應是益生菌（好菌）、益生質（膳食纖維）、後生元（好菌代謝產物）平衡。

徐慈家強調，把腸道這個器官照顧好，就像幫身體打好最穩固的地基，地基穩定了，很多小毛病自然會慢慢改善。

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