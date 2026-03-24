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健康 > 杏林動態

南部首場健康台灣論壇台南登場 石崇良：力促護理人力回流

2026/03/24 10:38

南部首場「2026健康台灣深耕論壇」在台南市立安南醫院召開。（安南醫院提供）

南部首場「2026健康台灣深耕論壇」在台南市立安南醫院召開。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕為落實「健康台灣深耕計畫」施政願景，台南市立安南醫院與健康台灣深耕計畫辦公室、南市醫師公會近日在安南醫院舉行南部首場「2026 健康台灣深耕論壇」。匯聚衛福部高層、健康台灣推動委員會代表及雲嘉南逾百位醫療領袖，探討南台灣醫療韌性與智慧轉型。衛福部長石崇良期許調整健保支付制度、促進護理人力回流。

為積極實踐健康促進，總統賴清德將，「健康台灣」國政願景列為施政重心。2025年啟動的5年489億元「健康台灣深耕計畫」，目的在優化醫療條件、培育人才並導入智慧科技。南部這場深耕論壇也展現地方與中央齊心建構醫療新防線的決心。

衛福部長石崇良在論壇指出，健康台灣的核心在於醫療體系的全面升級與韌性建構，未來將透過健保支付制度的調整、促進護理人力回流，並整合在宅醫療與長照3.0，讓醫療服務真正「走出醫院、走進社區與家庭」。國健署署長沈靜芬強調，健康政策應從「預防醫學」向前延伸，經由三高防治、癌症篩檢與社區健康促進，讓健康管理融入國人日常，目標是有效降低國人的不健康餘命。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻教授闡述，健康台灣深耕計畫理念在於「由下而上：地方發想、中央支持」，是以解決問題為導向，由各醫療機構根據自身面臨問題，提出在地創新解方，中央角色在於整合多元資源、研擬制度配套，讓醫療機構平日有心想做、卻無力執行的夢想成為可能。

陳志鴻說，目前各深耕計畫如雨後春筍在台灣各角落萌芽，不單是都會醫學中心、更觸及偏鄉醫療機構，有效落實健康平權與公正轉型，不遺漏任何人與偏鄉。他並呼籲，深耕計畫執行，中央與地方要團結把事情做好，發揮垂直整合與區域聯防的合作量能；同時，各醫療機構要珍惜人民納稅錢，好好地落實執行，守護健康台灣的核心價值！

安南醫院院長林聖哲表示，機器人「愛寶」能分擔醫護人員約30%至50%的非專業性庶務，功能涵蓋住院環境導覽、衛教諮詢、物品遞送及遠端查房等。此外，安南醫院已將自動化技術深度整合至藥劑、檢驗與臨床照護流程中，例如自動調劑系統與自動化傳送物流，有效縮短病人候藥時間，更讓醫護人員從繁瑣的行政庶務中解放，回歸專業照護核心。

南部首場「2026健康台灣深耕論壇」在台南市立安南醫院召開，匯聚衛福部高層、健康台灣委員會代表及雲嘉南逾百位醫療領袖與會深入探討。（安南醫院提供）

南部首場「2026健康台灣深耕論壇」在台南市立安南醫院召開，匯聚衛福部高層、健康台灣委員會代表及雲嘉南逾百位醫療領袖與會深入探討。（安南醫院提供）

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