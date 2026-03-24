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健康 > 杏林動態

帛琉婦肝硬化瀕死 馬偕12小時活體換肝續命 創全台首例

2026/03/24 11:55

馬偕外科部副主任林俊昌（左）與58歲帛琉籍婦人米德莉（右）。（記者邱芷柔攝）

馬偕外科部副主任林俊昌（左）與58歲帛琉籍婦人米德莉（右）。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕58歲帛琉籍婦人米德莉（Mrs. Mildred）罹患原發性膽汁性膽管炎（PBC），病情惡化至肝硬化最嚴重的C級，出現腹水與門脈高壓等併發症，兩年內存活率不到四成，跨海轉診來台後，在馬偕紀念醫院完成長達12小時的活體肝移植手術，由33歲兒子捐出6成肝臟，成功搶回一命，成為全台首例帛琉轉診活體肝移植個案。

馬偕外科部副主任林俊昌表示，米德莉過去四年往返台帛兩地治療，但病情持續惡化，院方去年5月評估後即認定「需要換肝」，8月來台完成術前檢查並順利配對，由兒子捐肝，於8月21日進行移植手術。

林俊昌指出，肝硬化患者若未及時治療，恐出現食道靜脈曲張，一旦破裂「就像不定時炸彈」，可能瞬間致命。這場手術難度極高，肝硬化會造成大量側枝循環，「每一條血管都要一一處理、結紮」，再加上肝功能不佳導致凝血能力下降，出血風險大增。

此次手術歷時12小時，出血量接近1萬C.C.，考驗團隊精細操作與默契，不過手術成功只是第一關。林俊昌說，移植後不是從此過著幸福快樂的生活，術後仍須面對感染、膽管狹窄及排斥反應等風險，米德莉術後曾出現膽管狹窄，經內視鏡置放支架治療後逐步穩定，預計於後天返國。

歷經生死關卡，米德莉在記者會上微笑向醫療團隊致謝。她表示，院方貼心安排母子術後住在相鄰病房，讓需隔離觀察的兩人能隔著玻璃互相打氣，如今也重新對生活充滿期待。

目前米德莉每3個月需回台領藥，院方透過國際醫療中心協助在帛琉抽血並回傳數據，由醫療團隊遠距掌握病情，必要時提前返台治療。

林俊昌指出，院內每年約執行8至12台肝臟移植手術，從術前評估到術後照護都需大量人力投入，「不是只有我在台前，很多光環其實是整個團隊的。」一台手術動輒10多小時、最長可達20小時，時間長短與患者肝硬化程度、過去手術史及膽管發炎等因素密切相關，若腹腔沾黏嚴重，手術也必須放慢進行。

他也提到，活體移植與大愛捐贈各有挑戰。活體移植因只取部分肝臟，血管與膽管較細，接合難度較高；大愛捐贈多為整顆肝臟移植，接合相對容易，但手術時機難以預測，團隊需全天候待命，「半夜或假日都可能隨時進開刀房。」兩者存活率相當，隨著影像技術進步，術前能更精準掌握血管與膽管走向，是提升手術成功率的關鍵。

帛琉婦米德莉罹患PBC，病情惡化至肝硬化C級，兩年存活率不到四成。（馬偕醫院提供）

帛琉婦米德莉罹患PBC，病情惡化至肝硬化C級，兩年存活率不到四成。（馬偕醫院提供）

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