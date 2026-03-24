北市衛生局與台大醫院、公衛學院三度簽訂合作協議 持續深化官學合作夥伴關係

台北市衛生局與國立台灣大學公共衛生學院及國立台灣大學醫學院附設醫院三方，於今年3月第三度簽署合作協議／意向書。（台北市衛生局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局與國立台灣大學公共衛生學院及國立台灣大學醫學院附設醫院三方，自105年建立的官學合作夥伴關係，首次簽訂合作協議，經10年深耕後，於今年3月第三度簽署合作協議／意向書，衛生局長黃建華也分別致贈象徵互惠雙贏的紀念獎座。衛生局表示，合作期間，三方在急診轉診、失智照顧與食品安全等公共衛生領域推動成效。

衛生局說明，自105年與台大公衛學院及台大醫院簽訂合作協議至今，近五年合作期間，三方在多個公共衛生領域持續推動具體成效。如推動北市聯醫與台大醫院轉診合作計畫，有效疏解醫學中心急診壅塞，每季服務逾數十人次；委託台大醫院設立台北市失智共同照護中心，去年服務逾千位失智個案，並輔導萬華區多處失智據點，深化在地社區照護能量；台大專家學者持續參與台北市食品安全委員會，提供學術觀點作為食安政策的科學依據，同時建立食品中毒案件流行病學分析合作機制。

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衛生局提到，近年來，公共衛生議題更趨複雜多元，台北市人口持續高齡化，急診資源整合需持續優化；失智照護需求亦快速攀升；食品安全管理與風險評估益形重要，均迫切需要結合學術研究能量與實務政策推動，方能有效守護市民健康。

衛生局表示，為延續理論與實務結合之良好合作模式，共同解決公共衛生問題，三方再度攜手簽署合作協議／意向書。衛生局長黃建華表示，未來合作方向將持續深化雙向轉診、失智共照、食品安全等既有合作項目，期望藉由三方持續深度協作，共同打造永續健康宜居城市，為台北市民健康福祉傾力守護。

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