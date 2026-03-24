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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

7歲女童頭痛耳鳴 竟是罕見自體免疫神經發炎

2026/03/24 13:50

花蓮一7歲女童反覆感冒，出現頭痛、耳鳴、嗜睡等症狀，家人原以為感冒或中耳炎，不料病況加重；小兒部兒童神經科主任王傳育（右）警覺病情不單純，檢查確診急性散播性腦脊髓炎，經治療恢復良好。圖中兒童非當事人。（花蓮慈濟醫院提供）

花蓮一7歲女童反覆感冒，出現頭痛、耳鳴、嗜睡等症狀，家人原以為感冒或中耳炎，不料病況加重；小兒部兒童神經科主任王傳育（右）警覺病情不單純，檢查確診急性散播性腦脊髓炎，經治療恢復良好。圖中兒童非當事人。（花蓮慈濟醫院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕一名7歲女童反覆感冒，出現頭痛、耳鳴、嗜睡等症狀，家人原以為感冒或中耳炎，不料病況加重，不僅走路不穩甚至出現反應變慢、說話變少等異常；花蓮慈濟醫院安排住院與核磁共振檢查後，診斷為急性散播性腦脊髓炎（ADEM），治療恢復良好。

花蓮慈濟醫院今指出，這名女童在2025年11月曾有反覆感冒與中耳炎病史，後來開始頭痛、耳鳴，並出現明顯倦怠與嗜睡，但始終沒有發燒，到神經學檢查當時尚未出現明顯異常，今年1月初小兒部兒童神經科主任王傳育警覺女童異狀認為病情不單純，進一步檢查發現，女童曾有黴漿菌感染，且確認為髓鞘寡突膠細胞醣蛋白抗體相關疾病（MOGAD），研判感染為誘發因素。

檢查結果顯示，女童小腦、視丘及大腦白質、皮質下都可見異常訊號，符合急性散播性腦脊髓炎的影像表現。（花蓮慈濟醫院提供）

檢查結果顯示，女童小腦、視丘及大腦白質、皮質下都可見異常訊號，符合急性散播性腦脊髓炎的影像表現。（花蓮慈濟醫院提供）

王傳育醫師說，急性散播性腦脊髓炎是一種腦部與脊髓發炎的神經系統疾病，常見症狀包括視力模糊、複視、耳鳴、頭痛、頭暈、步態不穩、抽搐，甚至情緒不穩、躁動、嗜睡、意識改變等，臨床上多半來得又急又重，孩子可能在短時間內出現與平時不同的神經行為表現。

王傳育說，女童當時血壓明顯偏高，心跳也較慢，醫療團隊擔心已有腦壓升高或顱內病變，立即安排住院，並同步給予降低腦壓治療與核磁共振掃描。檢查結果顯示，小腦、視丘及大腦白質、皮質下都可見異常訊號，符合急性散播性腦脊髓炎的影像表現。

由於女童病程已超過兩週，卻沒有發燒，與一般急性病毒性腦炎表現不同，團隊因此提高警覺，除了安排脊髓液檢查，也同步針對細菌、病毒、隱球菌與黴漿菌等感染源進行檢驗，並先行給予抗病毒、抗細菌、抗黴漿菌藥物及類固醇等治療，後續檢驗也確認女童曾有黴漿菌感染。

醫療團隊進一步將血液送往台大醫院檢驗自體免疫抗體，最後證實為MOG抗體陽性相關疾病。王傳育主任說明，MOGAD是一種自體免疫性脫髓鞘疾病，當異常抗體攻擊腦部、視神經或脊髓外層的髓鞘時，就可能造成神經發炎與功能異常。九歲以下兒童較常以ADEM形式表現，較大的孩子或成人則可能出現視神經炎、脊髓炎，甚至肢體麻痺等較嚴重症狀。

所幸這名女童接受類固醇、降腦壓及抗黴漿菌等治療後，第二天症狀就明顯改善，原本連坐姿都不穩、合併眼球震顫的情形快速改善，第三天便轉回一般病房。住院期間也安排復健科介入，協助改善步態與肢體無力問題。前後住院11天後，女童已能穩定行走，順利返家，後續持續復健與門診追蹤。

王傳育主任提醒，若孩子出現持續頭痛、步態不穩、嗜睡、反應遲緩、視力異常或行為改變等神經症狀，即使沒有發燒，也不可輕忽，應儘速就醫。對於確診MOGAD的孩子，平時更要注意感染預防，包括戴口罩、勤洗手、避免群聚，並依醫囑規律服藥與追蹤，以降低復發風險。

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