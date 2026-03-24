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口腔癌年增8000人 重症手術仰賴口腔顎面外科

2026/03/24 12:55

李曉屏醫師（右）指出，口腔顎面外科兼具牙科與外科專業的特性，不僅需要精細的手部技巧，也涉及複雜的外科手術治療，因此是口腔醫療體系中承擔高度侵入性手術任務的核心科別。（李曉屏提供）

李曉屏醫師（右）指出，口腔顎面外科兼具牙科與外科專業的特性，不僅需要精細的手部技巧，也涉及複雜的外科手術治療，因此是口腔醫療體系中承擔高度侵入性手術任務的核心科別。（李曉屏提供）

〔記者羅碧／台北報導〕目前國內牙醫師多在診所執業，但仍有醫師留在醫院投入口腔癌等重症醫療。中華民國口腔顎面外科學會理事長、三軍總醫院口腔顎面外科主任醫師李曉屏表示，國內約9成牙醫師在診所執業，約1成留在醫院，而真正從事口腔顎面外科的醫師更少，全台約500多位。

李曉屏指出，台灣地區每年約有8000多人新診斷罹患口腔癌，每年約有3000多人死於口腔癌。口腔癌手術屬於大型手術，一般牙科診所可以進行初步檢查與早期發現，若確診為口腔癌，仍須轉診至醫學中心或大型醫院接受完整的治療。從診斷評估、治療計畫到腫瘤切除與重建過程，往往需要跨團隊的合作完成。

他表示，牙醫系學生畢業前須完成1年實習與畢業後牙醫師一般醫學訓練2年，之後才能進入專科訓練，而口腔顎面外科專科醫師訓練至少需3年半至4年以上，且多在醫學中心訓練機構完成。經完整訓練後，多數醫師仍選擇留在醫院服務，因為這類患者多為重症，需要完整的醫療團隊與設備支援。

中華民國口腔顎面外科學會期盼有更多專科醫師加入，守護國人口腔健康。（李曉屏提供）

中華民國口腔顎面外科學會期盼有更多專科醫師加入，守護國人口腔健康。（李曉屏提供）

李曉屏表示，口腔顎面外科的臨床範圍相當廣泛，除了口腔癌外，也包括黏膜病變、口腔顎顏面及鄰近部位良性腫瘤、唾液腺疾病、顎骨囊腫、顏面骨折及顏面軟組織外傷、頭頸部感染，正顎手術，顳顎關節疾病治療，以及複雜性拔牙與植牙相關手術等。

李曉屏醫師指出，全台真正從事口腔顎面外科的醫師約500多位。（李曉屏提供）

李曉屏醫師指出，全台真正從事口腔顎面外科的醫師約500多位。（李曉屏提供）

口腔顎面外科兼具牙科與外科專業的特性，不僅需要精細的手部技巧，也涉及複雜的外科手術治療，因此是口腔醫療體系中承擔高度侵入性手術任務的核心科別。李曉屏說，口腔顎面外科同時結合醫學技術與美學感知的專業，這是一個具有挑戰性的領域。

在台灣，由於吸菸、飲酒與嚼食檳榔等因素，口腔癌發生率長期偏高。李曉屏表示，口腔癌在國人10大癌症死因中排名第6，在男性則排名第4，此議題仍值得大家持續的關注。

口腔癌手術通常相當複雜，除了切除原發腫瘤外，常需進行頸部淋巴廓清手術，以降低癌細胞轉移風險。若腫瘤侵犯周邊組織，可能涉及唇舌黏膜、牙齦，甚至顎骨切除；若再加上顯微血管吻合的皮瓣重建，手術時間往往從早上持續到晚上，甚至深夜。

患者術後通常需要進入加護病房觀察，出院後仍需長期追蹤。雖然治療過程辛苦，但能拯救生命及幫助患者消除腫瘤，並恢復口腔功能與外觀，對醫師而言，相當具有成就感與使命感。

李曉屏強調，雖然多數牙醫師選擇在診所執業，但醫院仍需要專科醫師人力投入口腔癌等重症醫療。除了口腔顎面外科醫師外，耳鼻喉頭頸外科醫師也參與相關口腔癌手術的治療。

中華民國口腔顎面外科學會3月中旬舉辦學術研討會。理事長李曉屏（前排中）希望透過多面向的學術交流，有助提升專科醫師對於新知與新技術的掌握，並促進臨床應用與照護品質的全面提升。（李曉屏提供）

中華民國口腔顎面外科學會3月中旬舉辦學術研討會。理事長李曉屏（前排中）希望透過多面向的學術交流，有助提升專科醫師對於新知與新技術的掌握，並促進臨床應用與照護品質的全面提升。（李曉屏提供）

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