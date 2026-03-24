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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》長者三餐正常卻還是營養不良？ 營養師解析原因

2026/03/24 12:48

不少長者三餐正常卻營養不良，營養師示警飲食錯誤恐免疫力下滑，甚至增加住院風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少長者三餐正常卻營養不良，營養師示警飲食錯誤恐免疫力下滑，甚至增加住院風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著台灣邁入超高齡社會，長者飲食健康備受關注。營養師廖欣儀發現，不少長輩雖然三餐正常，卻因飲食內容不當，有些長者只吃粥、配菜，肉吃很少，長期恐引發肌少症、免疫力下降，甚至增加住院風險，因此，及早建立均衡飲食，讓未來的自己能走、能動、能有生活品質。

廖欣儀於臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文歸納許多長者日常飲食存在3大常見問題：

●吃得不多，營養不足

很多長輩三餐都有吃，其實吃進去的食物蛋白質與熱量都不夠，例如，只吃粥、配菜，肉吃很少，長期下來身體會出現隱性營養不良，可能讓免疫力下降、容易疲勞、傷口恢復變慢，甚至增加住院風險。

●肌少症

很多人以為是老了沒力，其實是肌肉不夠了。肌肉在30歲後就會逐漸流失，如果沒有補充足夠蛋白質與活動，肌肉量將下降得更快，常見變化如走路變慢、容易累、拿東西沒力，更重要的是，肌肉不足會增加跌倒風險，進一步影響生活自理能力。

●飲食過度清淡，反而更虛弱

清淡沒有錯，但過度限制，才是真正的問題。很多長輩為了健康，不敢吃肉、不敢吃油，甚至長期只吃稀飯、青菜，這樣反而容易造成蛋白質不足、熱量不足，連脂溶性維生素（A、D、E、K）吸收都會下降。長期可能出現肌肉流失、體力變差、整體變虛弱。

廖欣儀提醒，隨著2025年底台灣正式進入超高齡社會，每5人就有1人為65歲以上，許多家庭也面臨「以老顧老」的壓力。因此，健康飲食不應只在老年才開始，而應從中壯年時期就建立良好習慣。

廖欣儀總結，未來的自己，就在這條路上，民眾現在開始進行健康飲食，對未來的老後狀態必定會加分。現在開始注重飲食，不只能讓現在的自己美觀、好看，也能讓未來的自己能走、能動、能有生活品質。

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