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健康 > 心理精神

總是睡不好？ 營養師揭「助眠3營養素」穩神經促深睡

2026/03/24 09:54

聯安預防醫學機構聯安診所營養師范睿珉建議，從日常飲食中，補充GABA、鈣與鎂三大營養素，幫助穩定神經系統、促進深層睡眠，逐步重建良好睡眠節奏，示意圖。（圖擷取自shutterstock）

聯安預防醫學機構聯安診所營養師范睿珉建議，從日常飲食中，補充GABA、鈣與鎂三大營養素，幫助穩定神經系統、促進深層睡眠，逐步重建良好睡眠節奏，示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕不少民眾有入睡困難、半夜易醒或淺眠問題，長期影響精神與健康。營養師指出，睡眠品質不佳除了與壓力、作息紊亂有關，也與營養攝取息息相關，日常飲食中可透過補充GABA、鈣與鎂三大營養素，幫助穩定神經系統、促進深層睡眠，逐步重建良好睡眠節奏。

聯安預防醫學機構聯安診所營養師范睿珉表示，現代人生活壓力大、作息不規律，加上3C使用頻繁，容易打亂生理時鐘，導致入睡困難或睡眠品質下降。若長期深層睡眠不足，恐影響記憶力、情緒調節與學習能力，甚至增加慢性疾病風險。

在營養補充方面，她指出，首先是GABA（γ-胺基丁酸），屬於一種能調節神經傳導的胺基酸，有助於穩定情緒、減少焦慮，進而改善入睡狀況與睡眠品質。GABA可透過均衡飲食攝取，亦可在醫療專業人員評估下補充相關保健食品。

其次是鈣質。鈣不僅與骨骼健康有關，也有助於放鬆肌肉、舒緩緊繃情緒，對於改善入睡困難有幫助。日常可從豆腐、豆干、高鈣豆漿及黑芝麻等食物中攝取。若飲食不足，也可考慮補充鈣片或鈣粉，其中以檸檬酸鈣與海藻鈣吸收率較佳。

第三是鎂。鎂有助於神經放鬆與情緒穩定，並能促進深層睡眠，同時協助鈣質吸收。若長期缺乏鎂，可能與慢性失眠有關。建議可從堅果、深綠色蔬菜及椰子水中攝取，必要時可在專業建議下補充。

范睿珉提醒，除了營養補充外，建立良好睡眠習慣同樣重要，包括維持規律作息、睡前避免使用3C產品、降低環境光線與噪音，以及選擇合適的枕頭與床墊，打造有利入睡的環境。

她強調，「能睡著」與「睡得好」同樣關鍵。若長期出現失眠或睡眠品質不佳情形，應及早就醫釐清原因，透過醫師與營養師協助調整作息與飲食，才能從根本改善睡眠問題，降低後續健康風險。

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