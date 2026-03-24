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新竹縣推免費潛伏結核篩檢 原鄉民與外籍配偶 符合資格拿禮券
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府衛生局為防治結核病，即日起與竹信醫院合作提供免費「潛伏結核感染（LTBI）」抽血檢驗（IGRA），讓設籍山地原鄉住民可就近篩檢，新竹縣外籍配偶也能享有免費LTBI篩檢服務，篩檢對象如為未曾確診結核病且未接受過LTBI篩檢者，完成篩檢即可獲得300元超商禮券。
衛生局表示，每年3月24日為世界衛生組織發起、全球共同響應的「世界結核病日」，該局呼應2026年全球主題「Yes! We can End TB! Led by countries. Powered by people.」，已於3月17日辦理第一線防疫專業人員教育訓練，強化在地防治量能，展現與民眾攜手終結結核病的決心。
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衛生局指出，115年度提供設籍山地原鄉住民免費「潛伏結核感染（LTBI）」抽血檢驗（IGRA）活動已開跑，除了13鄉鎮市衛生所提供服務，今年服務單位新增「竹信醫院」，考量新竹縣部分原鄉民眾雖設籍於山地原鄉，因工作或就學等因素實際居住於竹東地區，讓在外生活的原鄉居民也能就近接受篩檢。
居住於新竹縣的外籍配偶也可享有免費潛伏結核感染（LTBI）篩檢服務，有意願者可向居住地衛生所洽詢。篩檢對象如為未曾確診結核病且未接受過LTBI篩檢者，完成篩檢即可獲得300元超商禮券，鼓勵民眾踴躍參與，透過及早篩檢與介入，守護自身與家人的健康。
衛生局也提醒民眾，若出現咳嗽超過兩週、咳嗽有痰、胸痛、體重不明原因減輕或食慾不振等症狀，經一般就醫兩週仍未改善，請儘早至醫院胸腔科就醫檢查。
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