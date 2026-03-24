324世界結核病日 高市去年檢出842名陽性確診

抽血檢驗IGRA以評估潛伏結核感染。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕3月24日是世界衛生組織「世界結核病日」響應，高雄市衛生局今（24）日指出，衛生局持續推動潛伏結核感染（LTBI）的篩檢與治療，去（2025）年檢驗近7000人，其中842位檢驗陽性者接受治療。

衛生局指出，我國自2005年推動結核病防治策略以來，結核病新案發生率已由每10萬人口72.5例下降至2024年的26.2例，降幅達63.8%；高雄市降幅也達61.6%，顯示防治措施已見成效。

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結核病是目前仍普遍存於全世界的疾病，主要透過空氣與飛沫傳播，一般人受到結核菌感染後，終其一生發病風險約5至10%，當身體免疫力足夠時並不會發病，在未發病前的潛伏結核感染者雖不具傳染力，但當免疫力低下時，就可能發病成為結核病而造成傳播。為降低未來結核病發病風險，即早接受潛伏結核感染治療具90%以上保護力，是避免結核病發病最有效的方法。

衛生局表示，除了確診結核病接觸者需接受檢查，近年針對長照機構住民、山地原鄉、矯正機關、新住民、慢性病共病病人等高風險族群，推動潛伏結核感染檢驗與治療，2025年檢驗近7000人，其中842位檢驗陽性者接受治療，今年將持續與醫療院所合作。

衛生局呼籲，如出現咳嗽超過2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振等疑似結核病症狀，儘速至胸腔科或感染科就醫。此外，結核病密切接觸者則請配合衛生單位安排，接受胸部X光檢查及潛伏結核感染檢驗，以期早期發現、診斷及治療。

社區胸部X光巡迴醫療檢查（高雄市衛生局提供）

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