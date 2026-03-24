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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》以為是感冒！男童竟心臟衰竭險丟命 醫揭「這病」是偽裝大師

2026/03/24 11:03

林口長庚急診兒科醫師吳昌騰提醒，孩子若現持續嘔吐或腹痛、呼吸困難或變快、突然精神差、活動力下降、臉色蒼白手腳冷等症狀，家長千萬別輕忽；情境照。（取自freepik）

林口長庚急診兒科醫師吳昌騰提醒，孩子若現持續嘔吐或腹痛、呼吸困難或變快、突然精神差、活動力下降、臉色蒼白手腳冷等症狀，家長千萬別輕忽；情境照。（取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕1名5歲男童看似一般感冒，發燒數天食慾不好、精神差。未料第4天開始不停嘔吐、腹瀉，還說肚子很痛、胸口悶悶的。父母以為是腸胃炎，於是帶孩子去附近診所看診。沒想到孩子在診間突然昏倒，眼睛上吊、呼吸困難，緊急轉送醫院。到院時，男童每分鐘心跳不到30下，一度危及到幾乎量不到血壓，經診斷發現竟是急性心肌炎。所幸經醫療團隊啟動葉克膜（ECMO）急救，第5天心臟功能從20%回升到60%，幾週後才終於順利出院。

吳昌騰於臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文分享，兒科急診最令醫師心驚膽顫的不是高燒不退，而是那些「看起來像感冒，實際上卻在攻擊心臟」的疾病。該名5歲男童從發燒嘔吐到心臟衰竭、住進加護病房使用葉克膜（ECMO），僅僅不到4天時間，這並非危言聳聽，而是臨床上真實存在的危險。

吳昌騰進一步解釋，有些家長常常以為，孩子感冒最怕的是高燒。但對兒科急診醫師來說，其實有一種更可怕的情況：看起來只是感冒，卻突然變成致命疾病。一般來說，孩子只要發燒，心跳通常會變快。如果發燒時心跳反而變慢，往往代表心臟可能出了問題。該名男童轉送到醫學中心時，幾乎量不到血壓，心跳甚至一度掉到0–30次／分鐘，從看起來只是感冒，到全身循環崩潰甚至不到4天，真正原因其實是急性心肌炎（Acute Myocarditis）。

吳昌騰說，兒科急診醫師最怕心肌炎，因為它是醫學上非常有名的「偽裝大師」。很多心肌炎的孩子，一開始只是發燒、咳嗽、嘔吐、腹痛、精神差，看起來就像是普通感冒或腸胃炎。但在少數情況下，病毒感染會引發免疫反應，開始攻擊心肌細胞。當心臟受到發炎破壞，心臟的收縮力會快速下降，接著可能出現心律不整、心臟衰竭，甚至猝死。

心肌炎5警訊

對此，吳昌騰特別提醒，若父母發現孩子在感冒或病毒感染期間出現以下情況，務必提高警覺：

精神突然變得很差：孩子變得很虛弱、嗜睡。

持續嘔吐或腹痛：但看起來不像單純腸胃炎。

●呼吸變快或呼吸困難：孩子說胸悶、胸痛。

活動力明顯下降：原本活潑的孩子突然完全不想動。

臉色蒼白、手腳冰冷：可能代表循環變差。

吳昌騰並再次強調，如果孩子出現心肌炎5警訊，應盡快就醫評估；因為一個提早的警覺，就可能救回一個孩子。

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