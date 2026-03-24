三高相關慢性病年奪6.1萬命 國健署籲做成人健檢揪風險

國健署提醒國人，善用成人健檢與數位工具，主動掌握健康狀況，才能守住健康防線；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕三高問題已成國人健康重要威脅。根據統計，與高血壓、高血糖及高血脂相關的慢性疾病，每年約造成6.1萬人死亡，約占整體死亡人數3成。國民健康署署長沈靜芬表示，若將三高控制視為一場長期抗戰，「健康存摺」就是民眾隨身的健康管理工具，當檢測數值出現異常時，透過正確衛教資訊調整生活型態，並配合醫師進行必要醫療介入，有助提升健康管理成效。

為協助民眾及早掌握健康風險，國健署呼籲善用政府提供的「成人預防保健服務」。目前補助對象為30至39歲民眾每5年1次、40至64歲每3年1次、65歲以上民眾每年1次；另55歲以上原住民及35歲以上小兒麻痺患者亦可每年檢查1次。檢查項目包括血壓、血糖、血脂及腎功能等，有助於及早發現三高風險族群，落實早期發現、及早介入。

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衛福部公布的2024年國人十大死因統計顯示，慢性疾病仍為主要死因來源之一；另國健署2025年健康促進統計年報指出，18歲以上國人高血壓、高血糖及高血脂盛行率分別為30%、13%及31%，顯示三高問題相當普遍，不可輕忽。

國健署指出，除定期健檢外，民眾也可善用數位工具進行健康管理。完成成人健檢後，建議簽署同意書，授權醫療院所將血糖、血脂等檢驗數據上傳至「全民健康保險健康存摺」，並透過手機「健保快易通App」或網頁版系統，隨時查詢歷年檢測紀錄，掌握自身健康變化趨勢。

民眾登入健康存摺後，可於「檢驗檢查結果」中查詢「成人預防保健」及「檢驗報告及追蹤」項目，了解相關檢測數值。若發現數據落在邊緣或異常範圍，應及早調整飲食、運動與生活作息，並依醫師建議進行追蹤與治療。

國健署也建議，民眾可搭配「健康九九」網站，依個人需求查詢衛教資訊，建立正確健康觀念。透過定期健檢、數據追蹤與生活型態調整三管齊下，有助降低三高風險。

國健署呼籲，防治三高的關鍵在於「早發現、早介入、長期管理」，善用成人健檢與數位工具，主動掌握健康狀況，才能守住健康防線。

國民健康署指出，民眾手機登錄「健康存摺（健保快易通app）」後，從右上方欄位點選「檢驗檢查結果」，即可在「成人預防保健」及「檢驗報告及追蹤」項目中，讀取血壓、血糖及血脂等檢測結果。（國健署提供）

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