6年連中5癌不倒！ 名醫揭「區域癌化」驚人真相

菸、酒、檳榔會引發醫學「區域癌化」反應，長期接觸的高風險族群，其整個口腔、咽喉及食道的黏膜長期浸潤在致癌物質中，會導致整片組織細胞集體受損。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕鋼鐵般的生命抗爭！一名60多歲男子6年前因吞嚥困難就醫，確診為下咽癌末期，彰化基督教醫學中心總院長陳穆寬進一步檢查，又發現合併食道癌與胃基質瘤，一次面臨3種癌症。為了搶命，安排歷時14小時的大型手術，切除食道、下咽腫瘤並重建消化道，同時切除胃部腫瘤，術後再接受近半年化療與放療，病況一度穩定。

不料2年後，這名男子因口腔臼齒後方出現潰瘍久未癒合，檢查確診為晚期口腔癌，再次手術切除腫瘤與頸部淋巴，並進行顯微皮瓣重建。之後又在約2年前被診斷出下唇癌，再度接受切除與重建手術。6年間連續罹患5種癌症，多次進出手術室。

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彰基陳穆寬榮獲美國史丹佛大學發布「全球前2%頂尖科學家」殊榮，同時入選「終身科學影響力」及「年度科學影響力」雙榜，專業獲國際肯定。（彰基提供）

陳穆寬指出，這類個案與區域癌化（Field Cancerization）效應有關，長期接觸菸、酒、檳榔，會讓口腔、咽喉到食道黏膜長期暴露在致癌物質中，細胞受損後，即使原本癌症治療完成，仍可能在其他部位長出新病灶。

彰基耳鼻喉暨頭頸外科部副主任謝明妤表示，臨床上約有15％患者會出現第二原發癌，醫師除檢查口腔，也會透過內視鏡評估口咽、咽喉及食道，一旦需要多次手術，因組織沾黏與結構改變，極度考驗醫師經驗，陳穆寬從醫近30年、累積逾6萬例手術經驗，對於外院轉診來的患者從不拒絕他們，永遠給患者一線希望。

身為全球前2％頂尖科學家，入選「終身科學影響力」及「年度科學影響力」雙榜，陳穆寬強調，彰基團隊針對第四期（末期）口腔癌的手術，5年存活率高達59.4％，優於全台醫學中心平均水準。他呼籲頭頸癌患者，只要配合醫療團隊並定期回診，即便面對多重癌症，依然能保有保命轉機，不要放棄治療。

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