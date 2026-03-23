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健康網》曾薀帆罹多囊性卵巢症候群爆肥 醫揭併發症風險

2026/03/23 16:03

女團成員曾薀帆消失3年，曾罹患「多囊性卵巢症候群」。（品緁娛樂提供）

女團成員曾薀帆消失3年，曾罹患「多囊性卵巢症候群」。（品緁娛樂提供）

〔健康頻道／綜合報導〕以女團成員出道的曾薀帆坦言，因罹患「多囊性卵巢症候群」發胖10公斤常被網友評論，曾陷入低潮瓶頸，這次回歸靠著運動健身及飲控成功找回自信。根據衛福部豐原醫院衛教資料指出，多囊性卵巢症候群是育齡女性中最常見的內分泌障礙之ㄧ，如果女性伴隨著無月經、月經過少或月經週期大於等於35天，超音波檢查卵巢為多囊型態，或雄性秃等情況，最好注意並諮詢醫師。

蟄伏3年的曾薀帆在女團選秀《菱格世代DD52》拿下第一名，並且以「G.O.F」成團出道，最近推出新單曲《愛到你了嗎》，倍受粉絲關注。不過，他曾因罹患「多囊性卵巢症候群」發胖10公斤而遭網友評論，當時常常陷入自我懷疑的情緒，還好靠著運動健身及飲控鏟肉10公斤，堅定地重拾自信之美。

什麼是多囊性卵巢症候群？豐原醫院衛教資料表示，多囊性卵巢症候群是育齡女性中最常見的內分泌障礙之ㄧ，目前此患者的人數約佔育齡女性的5％-10％。多囊性卵巢症候群確診標準，下列3項中符合2項則確診：

●女性無月經、月經過少或月經週期大於等於35天

●超音波檢查卵巢為多囊型態

●男性荷爾蒙過多，臨床症狀包括青春痘、多毛症或雄性秃

豐原醫院解析多囊性卵巢症候群相關併發症：

1.代謝方面

●糖尿病：約50-70%多囊性卵巢症候群女性有血糖增高與胰島素敏感度降低的問題，比一般人罹患糖尿病的機率高5-6倍。

●肥胖：易有上半身及腹部的中廣型肥胖，和糖尿病及心血管疾病有相關性。

●15-60%會有非酒精性脂肪肝。

●睡眠障礙：比一般人有睡眠困難的情形高出30倍。

2.荷爾蒙方面

●不孕：多囊性卵巢症候群是造成無排卵性不孕最常見的原因 。

●因雄性素增加可能在臉部、胸部及背部長青春痘；而頭髮會變細且稀疏成雄性禿髮。

民眾罹患多囊性卵巢症候群應如何面對？豐原醫院建議，代謝是長期存在的問題，建議控制體重，經常測量BMI及腰圍，控制醣類及水果的攝取，適量動植物性蛋白質及蔬菜，增加飽足感，且勿攝取過多甜食，最重要的是定期檢查血脂肪及血壓。有關不孕症育齡女性須配合婦產科醫師定期返診及追蹤，藉以排卵藥等促進排卵提升懷孕機率。

豐原醫院總結，多囊性卵巢症候群可透過正確及健康的生活型態，包括：戒菸、健康飲食及每日30分以上運動，改善相關併發症，仍可以擁有健康亮麗人生。

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