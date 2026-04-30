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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》哈佛研究：含糖飲料是血管殺手 運動也難抵 每週這杯數危險

2026/04/30 20:56

研究指出，即使規律運動，過量攝取含糖飲料仍可能增加心血管疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，即使規律運動，過量攝取含糖飲料仍可能增加心血管疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為，只要有規律運動，如果嘴饞喝杯含糖飲料，應該無傷大雅。然而，斗六成大心臟內科醫師蘇奕嘉引述哈佛長期研究指出，這種想法可能過於樂觀，即使運動達標，只要每週攝取2份或以上的含糖飲料，罹患心血管疾病的風險依然顯著增加

蘇奕嘉於臉書粉專「奕嘉醫師談心室」發文表示，許多運動愛好者深信一個生理公式：「只要動得夠多，就能像抵銷信用卡帳單一樣，抹去含糖飲料對身體的負擔。」但科學數據告訴我們，這可能只是一場美好的心理安慰。

哈佛大學醫學院近期在《美國臨床營養學雜誌》（AJCN） 發表一項研究。這項研究追蹤了超過10萬名受試者、跨度長達30年。數據揭露了一個嚴酷的事實，運動與含糖飲料（SSB）之間的交互作用，並非簡單的加減法。

含糖飲傷血管

蘇奕嘉表示，研究將「運動達標」定義為每週至少150分鐘的中高強度運動，數據顯示，即使是這群運動量達標的人，只要每週攝取2份或以上的含糖飲料，其罹患心血管疾病的風險依然顯著增加。換句話說，運動雖然為心血管撐起了保護傘，但它無法完全遮蔽高糖飲食對血管內環境造成的長期生理破壞。

為什麼含糖飲料比固體甜食更致命？蘇奕嘉直言，飲料中的糖分，如砂糖或高果糖玉米糖漿，以液體形式存在，進入體內後不需經過太多消化過程，會導致血糖與胰島素水平迅速噴發，引發全身連鎖發炎。更要警覺的是，長期的慢性發炎最終會加速動脈粥狀硬化，這正是心肌梗塞與中風的導火線

醫師蘇奕嘉表示，如果你是久坐的上班族，即便只是一週2次的甜飲或下午茶手搖，對健康仍具有強大威脅；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師蘇奕嘉表示，如果你是久坐的上班族，即便只是一週2次的甜飲或下午茶手搖，對健康仍具有強大威脅；圖為情境照。（圖取自freepik）

他還提到，對於運動量不足（未達每週 150 分鐘）的族群來說，即使頻率不算高，只要每週攝取 ≥ 2份含糖飲料，心血管疾病風險就會驟升47%。換言之，如果你是久坐的上班族，即便只是一週2次的甜飲或下午茶手搖，對健康仍具有強大威脅

蘇奕嘉總結，這項橫跨 30 年的研究為我們劃出了清晰的界線：「運動」與「減糖」必須並行，兩者相輔相成，卻無法取代。這意味著，單靠運動無法完全抵銷高糖飲食的傷害，建立均衡飲食與規律活動，才是降低心血管疾病風險。

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