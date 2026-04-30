健康網》走路贏重訓！ 研究：每天不用20分鐘助抗老

前恩主公醫院腎臟科醫師李宗諺表示，研究指出，針對抗老化的長壽而言，走路死亡風險可降17%、重訓降13%，顯示走路表現勝過重訓；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想要運動抗老化，重訓竟然輸走路！前恩主公醫院腎臟科醫師李宗諺表示，1項追蹤11萬人長達30年的研究指出，針對抗老化的長壽而言，走路死亡風險可降17%、重訓降13%，顯示走路表現勝過重訓，甚至連網球、壁球、划船等，也贏了重訓。推測關鍵在於有氧運動改善心肺適能、增加細胞層級的端粒長度，每週走路130分鐘、也就是每天不到20分鐘，就能穩拿抗老化的基本盤。

李宗諺於臉書粉專發文表示，2026年初發表於《英國醫學期刊：醫學》（BMJ Medicine）的1項研究，追蹤11萬人長達30年，結論讓許多人跌破眼鏡。因為，結果顯示，就抗老化的長壽而言，走路的表現竟然比重訓還要好。

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李宗諺說，這項研究記錄的追蹤數據結果發現，走路的死亡風險降低17%，重訓則是死亡風險降低13%；另，網球、壁球、划船或體操也贏了重訓，顯示走路才是長壽競賽中的真正贏家。

走路勝過重訓2關鍵

李宗諺說，許多人可能心想：走路這麼輕鬆，怎麼可能贏過滿頭大汗的重訓？其實有以下2個關鍵原因：

●最容易執行：以一般速度行走，大約每週走130分鐘、每天不到20分鐘，只要達到這個門檻，抗老化的基本盤就能穩穩拿到。

●提供身體的基礎維護：走路能穩定提升心肺能力，尤其有氧運動在改善心肺適能、增加細胞層級的端粒長度（這就是抗老化的核心指標）方面，有其獨特的優勢。

多樣化運動效果更佳

李宗諺強調，這篇研究最想表達的不是誰贏誰輸，而是運動多樣性。研究發現，即便總運動量一樣，運動種類越多的人，死亡風險會額外再降低19%。這就像吃飯一樣，你不能只吃蛋白質，而不攝取脂肪、碳水、纖維質與維生素。經由不一樣的運動類型，身體就會啟動最全方位的抗老機制。

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