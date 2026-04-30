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健康也能很有感 台南媽咪做檢查 抽機票衝日本
〔記者洪瑞琴／台南報導〕溫馨5月母親節，南市推出「機不可失」篩檢抽機票活動，結合健康與驚喜好禮，鼓勵女性民眾把握機會進行婦癌篩檢。只要完成檢查並線上登記，就有機會抽中日本雙人來回機票，總獎項更超過1000名，讓守護健康多了一份期待與動力。
市長黃偉哲親自站台宣傳，號召符合資格的女性踴躍預約篩檢。他表示，市府長期以守護民眾健康為施政核心，持續推動婦癌篩檢服務，並透過創意宣導與實質誘因，提高參與率。今年特別結合母親節檔期推出抽獎活動，希望讓女性在關心自身健康的同時，也能感受到節日的溫暖與回饋。
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活動自5月1日起至6月30日止，除了提供完善的篩檢服務，還準備豐富獎項，包括最大獎日本雙人來回機票，以及登機箱、吹風機、吸塵器、足部按摩機、循環扇與200元超商禮券等多樣實用好禮。透過「健康+好康」的方式，鼓勵女性養成定期篩檢的習慣。
衛生局長李翠鳳表示，健康是送給自己與家人最珍貴的禮物。此次活動特別選擇日本熊本與沖繩雙人來回機票作為大獎，希望提升參與意願。
凡設籍台南市且符合以下資格的女性市民，完成篩檢並至指定表單登記，即可獲得抽獎資格。子宮頸癌篩檢：30至70歲女性（45至75年次）；乳房X光攝影檢查：45至74歲女性（41至70年次）。符合資格的民眾可透過「台南市愛篩檢平台」查詢相關資訊與合作醫療院所，提前預約更省時便利。
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