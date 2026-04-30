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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》皮蛇痛到血糖、血壓恐失控！ 專家警三高族群別大意

2026/04/30 21:36

營養師曾建銘提醒，皮蛇真正可怕之處，其實是疱疹後神經痛。一旦疼痛導致睡不好、吃不下，可能讓原本控制好的血糖、血壓等慢性病也亂了套；情境照。（圖取自shuttestock）

營養師曾建銘提醒，皮蛇真正可怕之處，其實是疱疹後神經痛。一旦疼痛導致睡不好、吃不下，可能讓原本控制好的血糖、血壓等慢性病也亂了套；情境照。（圖取自shuttestock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為「皮蛇」（帶狀疱疹）只是皮膚長水泡，忍痛幾天就痊癒。營養師曾建銘指出，皮蛇真正可怕之處，其實是疱疹後神經痛。一旦疼痛導致睡不好、吃不下，不僅影響生活品質，甚至可能讓原本控制好的血糖、血壓等慢性病也亂了套，提醒三高族群千萬別輕忽。

曾建銘於臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文說明，皮蛇之所以會發生，是因小時候感染的水痘病毒在神經節裡冬眠，當年紀增長、壓力大、免疫力下降，或者慢性病控制不佳時，它就會被重新喚醒。

至於為什麼「三高族群」風險特別高，曾建銘表示，高血壓、高血糖、高血脂代表身體長期處在慢性發炎與免疫調節下降的狀態。特別是糖友們須注意，研究指出，糖尿病患者發生帶狀疱疹與神經痛的風險顯著較高。不過，這並不是說三高一定會得皮蛇，而是三高族群的身體防線本來就比較容易出現漏洞。

曾建銘說，皮蛇最可怕的惡性循環是：皮蛇神經痛，甚至痛到徹夜難眠，壓力荷爾蒙也飆升，導致血糖、血壓劇烈波動。對於慢性病患者來說，絕對是雪上加霜。因此，疾管署也建議，以下4族群可主動與醫師討論評估，是否自費施打皮蛇疫苗，包括：

1.50歲以上成人。

2.有糖尿病、慢性腎臟病、癌症或免疫低下的族群。

3.三高控制不穩、常熬夜、壓力大者。

4.得過皮蛇的人（沒錯，得過還是會復發，依然建議施打）。

曾建銘強調，打疫苗是幫身體建立防護罩。預防勝於治療，可大幅減少日後挨痛與慢性病失控的風險。此外，他也提醒，皮蛇是身體免疫力發出的強烈警訊，日常穩定血糖、控制血壓血脂、確保蛋白質密度與膳食纖維攝取足夠，並拒絕長期熬夜，
地基打穩再加上疫苗防護，才能擁有健康掌控權。

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