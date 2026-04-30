衛福部澎湖醫院成立T-CERT 強化離島醫療韌性與災害自主應變能力

台灣民間自主緊急應變隊成立，在重大災害及戰爭時能發揮即時效果。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院為強化醫療機構，面對災害之應變韌性，正式成立「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」，自27日起辦理為期3天基礎培訓，由澎湖縣政府消防局局長許文光，及衛生福利部澎湖醫院副院長蔡文祥共同主持。期透過制度化訓練與跨單位整合，建構院內自主防災體系，提升災害初期即時應處能力，確保關鍵醫療服務持續運作。

澎湖地區屬離島環境，當重大災害或戰爭發生時，外部支援需仰賴空運或海運，易產生「應變時間差」及資源延遲情形。因此，在災害發生初期即具備「自助、互助」能力，為維持醫療運作與降低人員傷害之關鍵。

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澎湖醫院T-CERT之成立，正是強化院內第一時間自主應變機制的重要里程碑，同時整合既有之醫院緊急應變指揮系統（HICS），強化隊員災害應變能力。

基礎課程內容涵蓋災害應變觀念、初期處置、基本救護技能及疏散引導等，藉此建立完整之自主應變能量，全面提升醫院面對各類災害之應變能力，落實「全災害應變」理念；亦為響應中央與地方政策，將醫療機構納入區域防災體系，提升整體社區韌性，逐步強化地方自主防災網絡，打造「平時能預防、災時能應變」之安全醫療環境，守護離島地區民眾生命安全。

澎湖醫院與澎湖縣政府環保局，成立台灣民間自主緊急應變隊。（澎湖醫院提供）

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