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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》脂肪肝元凶不只油！ 醫揭1種糖更傷肝

2026/04/30 21:08

鄰好西醫診所醫師李思賢指出，血液裡的三酸甘油酯，大部分不是吃下去的脂肪，而是肝臟將多餘的糖轉成脂肪，提醒應留意含糖飲料勿過量；情境照。（圖取自freepik）

鄰好西醫診所醫師李思賢指出，血液裡的三酸甘油酯，大部分不是吃下去的脂肪，而是肝臟將多餘的糖轉成脂肪，提醒應留意含糖飲料勿過量；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一看到體檢報告三酸甘油酯偏高，出現脂肪肝，很多人首先就是戒油脂。對此，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，血液裡的三酸甘油酯，其實大部分不是直接吃下去的脂肪，而是肝臟接收太多糖卻無法容納，便將多餘的糖轉成脂肪。提醒三酸甘油酯數據不理想，應避免攝取過量含糖飲料、果糖、精緻澱粉，才能遠離造成脂肪堆積的源頭。

三酸甘油酯過高，戒了一段時間吃油脂，數值卻不降反升，常常令人不解。李思賢於臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」解釋，血液裡的三酸甘油酯，多數不是直接吃進去的脂肪，而是肝臟用糖製造出來的。當肝臟收到太多糖卻裝不下，就會把多出來的糖轉成脂肪，打包推進血液中。所以，健檢報告上看到的紅字，其實是肝臟用糖做製造出來的，而不是吃油吃出來的。

李思賢提醒，糖類之中，又以果糖特別危險。因為它進入肝臟之後，身體無法踩煞車，無論已經多忙都全速處理。羅伯特．魯斯提 （Robert Lustig）教授將果糖叫做「沒有醉感的酒精」，他的研究中，肥胖兒童只要9天減少果糖攝取，不減總熱量，肝臟脂肪就可明顯下降。

至於油類的影響，李思賢說，橄欖油的路徑則完全不同。膳食脂肪被吸收後，走淋巴系統，先送到肌肉和脂肪組織，幾乎卸完貨才抵達肝臟，根本不構成肝臟的負擔。PREDIMED研究將近7,500名受試者，結果補充初榨橄欖油的那一組，三酸甘油酯和心血管事件都比採低脂飲食的對照組更低。顯示吃更多油的那一組受試者，血液反而更乾淨。

李思賢強調，當三酸甘油酯偏高時，不妨先看看每天喝幾杯含糖飲料、吃多少精製澱粉，因為那才是真正的問題源頭。

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