水啦！彰基天橋成療癒走廊 病患窗邊曬陽光成最美畫面

彰基天橋啟用讓人車安全分流，連民眾走橋下、等號誌燈過馬路，多了天橋遮蔽，不怕被高溫曬到頭皮發麻。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年4月21日正式啟用的彰化基督教醫院連通教學研究大樓與醫療大樓的智慧天橋「沐恩廊道」，全長71.3公尺，採明亮通透設計，不僅成為拍照打卡新地標，也成了住院病患「窗外有藍天」曬太陽、療癒紓解身心的新天地，更改善過去院區周邊人車交會、日曬雨淋與通行不便問題，讓病人、家屬、醫護及用路人通行更安全、便利。

以前往返兩棟大樓，許多彰基人對「過馬路」都有難忘記憶。有男醫師臉書貼文分享，有次颱風天從教學研究大樓走向醫療大樓，短短一段路卻像在闖關，強風大到寸步難行；有人差點被風吹走，趕緊抱住路旁柱子穩住身體，一名女醫師竟然被狂風吹到「飛」向他，幸好他反射性接住，才化險為夷。就算非颱風天，平常往返研究與醫療大樓兩地，「十次裡有五次以上風大到像在吹海風一樣…」這裡真的需要一座天橋，成了彰基人的願望。

請繼續往下閱讀...

彰基「沐恩廊道」引入大片自然光，陪伴者推著輪椅與病人停在窗邊，沐浴陽光、短暫休息，呈現醫療場域中平靜而日常的一刻。（民眾提供）

廊道採大面積玻璃與開放式結構，引入自然光線，搭配木質十字架與簡潔線條，整體空間明亮安靜。白天陽光灑落的舒適氛圍，讓人放慢腳步，也讓通道多了幾分沉靜感。院內近來流傳一張在廊道內拍到美麗畫面的照片，一名陪伴者扶著輪椅上的病人，兩人停在窗邊，靜靜沐浴在光線中；沒有匆忙與緊張，只是單純的陪伴，呈現醫療現場最日常的一面。

許姓員工說，最近高溫又常下雨，過去往返兩棟大樓很辛苦，如今有空調廊道可遮風避雨，「真的差很多」。也有用路人表示，天橋提供遮蔭，等紅燈不再曝曬，通行更舒適。

其實這座天橋的啓用得來不易。早在2003年彰基董事會即通過興建天橋的構想，卻因為諸多問題，歷經多任院長也無法克服而一再延宕，直到8年前，總院長陳穆寬就任後積極和藍綠政治人物溝通，展現強大的行政魄力才讓這座盼了23年的天橋誕生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法