健康網》「十元」陳詩媛產後想洗頭可以嗎？ 國健署曝注意事項

台灣羽球奧運金牌選手王齊麟與妻子「十元」陳詩媛喜迎兒子誕生。（翻攝自陳詩媛臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣羽球奧運金牌選手王齊麟與妻子「十元」陳詩媛迎來兒子誕生，正式升格新手爸媽，十元當媽後，今（23）日凌晨在臉書首發聲，坦言好想洗澡洗頭。到底剛生產的媽咪能不能洗澡呢？根據衛福部國健署衛教資料指出，自然產後只要體力恢復可下床走動，應可沐浴；剖腹產剖腹產傷口只要沒有感染並使用防水材質的傷口敷料，亦可在產後3-5天淋浴清潔身體，要注意的是，沐浴後最好迅速擦乾吹乾。

台灣羽球奧運金牌選手王齊麟迎來人生重要新篇章，20日傳來喜訊，夫妻倆順利迎來兒子誕生，十元當媽後，今（23）日凌晨在臉書首發聲，坦言一切都恍恍惚惚的，好想洗澡洗頭，她說：「突然之間，也不知道自己該做什麼還好身邊有好多可靠的人陪著我。」

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「十元」陳詩媛產後大喊好想洗頭。（翻攝自陳詩媛臉書）

產後可沐浴但要留意避免受冷氣吹襲

到底剛生產的媽咪能不能洗澡呢？根據衛福部國健署衛教資料表示，相信這是很多人都曾聽過的古老的規矩，都說這些不能做，很令人傷腦筋。其實這種觀念是基於過去的生活環境和醫療水準不足衍生而來的。剛生產完的產婦身體較為虛弱；再加上以前的生活環境中沒有足夠的換洗衣物，也沒有熱水器和吹風機，洗澡需要大費周章地準備熱水，洗完也無法馬上將頭髮吹乾，因此，洗澡對於已經極為虛弱的產婦來說可能不太適當。

國健署表示，產後1個月內只要健康情況允許，可以洗頭、梳頭，仍提醒注意以下幾點：

●洗頭時用指腹按摩頭皮，洗完後立即擦乾，避免受冷氣吹襲。

●洗頭時的水溫要避免過冷或過燙，建議控制在體溫上下，基本上以頭皮不會覺得燙的程度為準。

●一般產婦在產後頭髮較油，也容易掉頭髮，要使用溫和的洗髮用品洗頭。

●洗完頭後，在頭髮未乾時不可馬上睡覺，避免受寒引起頭痛或身體不適。

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