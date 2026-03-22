健康網》排便不順全身亂？ 營養師公開3餐菜單救順暢

專家表示，腸道順暢關鍵在於好菌、纖維與水分等3方面都要平衡，缺一不可；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腸道健康是整體代謝的基礎，現代人飲食暴飲暴食，外加用餐時間不固定，腸道不順困擾，嚴重影響生活起居。營養師廖欣儀指出，與其依賴短期偏方，不如從日常飲食下手，透過簡單易執行的一日菜單，逐步改善腸道環境。他進一步分享一日3餐的菜單，讓民眾用簡單的方法顧腸胃。

廖欣儀於臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文表示，很多人腸道不順，可能是因為節食而吃太少，還有人幾乎不吃油脂，或是蔬菜吃太少、水喝不夠等，要注意自己是否有這些問題，促進了腸道順暢，代謝會更順暢。換句話說，腸道順暢關鍵在於「好菌、纖維與水分」三者平衡，缺一不可。

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他進一步分享簡單好執行，從日常飲食慢慢調理腸道的1日菜單，只要掌握正確原則，就能從早餐到晚餐全面調理腸道：

●早餐：啟動腸道、補充好菌＋膳食纖維

以「優格水果碗」作為起點，無糖優格1杯、奇異果1顆，或是香蕉半根，堅果 5-10顆，這樣的組合簡單又快速，適合忙碌族群。

作法：全部拌在一起即可

●午餐：補纖維＋蛋白質，有助腸道蠕動、維持代謝

雞胸肉蔬菜碗，食材包括：雞胸肉150克、青花菜＋彩椒＋香菇三樣共250g-300g

、少許蒜末、半碗糙米飯、少量橄欖油。

作法：雞胸肉用電鍋蒸熟，熱鍋加入少量橄欖油與蒜末爆香，加入青花菜、彩椒、香菇拌炒至熟，搭配糙米飯一起食用。

●下午點心吧：補充蛋白質+益生質，避免飢餓亂吃甜點

堅果優格點心，食材包括無糖優格100克、堅果5顆，或半碗水果，只要拌在一起直接食用即可。

●晚餐：減輕負擔，輕盈但營養

蔬食佛陀碗，食材包括：半碗糙米或藜麥、板豆腐 200克、青花菜＋菠菜+櫛瓜＋紅蘿蔔共250-300g，與少量橄欖油或堅果。

作法：穀類先煮熟備用，蔬菜燙熟或簡單油炒，豆腐切塊並氣炸180度 15分鐘後，全部放入碗中，淋橄欖油或撒堅果即可。

除了飲食內容，日常習慣同樣關鍵，廖欣儀提醒民眾，每日水分攝取應達1500至2000毫升，並減少加工食品與過多添加物。此外，規律運動能促進腸道蠕動，對改善便秘十分重要。

廖欣儀總結，民眾想要維護腸道健康，只要透過均衡飲食、充足水分與良好生活習慣，就能改善腸道不順問題，讓身體逐步回到順暢的健康狀況。

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