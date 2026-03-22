自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》排便不順全身亂？ 營養師公開3餐菜單救順暢

2026/03/22 12:52

專家表示，腸道順暢關鍵在於好菌、纖維與水分等3方面都要平衡，缺一不可；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，腸道順暢關鍵在於好菌、纖維與水分等3方面都要平衡，缺一不可；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腸道健康是整體代謝的基礎，現代人飲食暴飲暴食，外加用餐時間不固定，腸道不順困擾，嚴重影響生活起居。營養師廖欣儀指出，與其依賴短期偏方，不如從日常飲食下手，透過簡單易執行的一日菜單，逐步改善腸道環境。他進一步分享一日3餐的菜單，讓民眾用簡單的方法顧腸胃。

廖欣儀於臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文表示，很多人腸道不順，可能是因為節食而吃太少，還有人幾乎不吃油脂，或是蔬菜吃太少、水喝不夠等，要注意自己是否有這些問題，促進了腸道順暢，代謝會更順暢。換句話說，腸道順暢關鍵在於「好菌、纖維與水分」三者平衡，缺一不可。

他進一步分享簡單好執行，從日常飲食慢慢調理腸道的1日菜單，只要掌握正確原則，就能從早餐到晚餐全面調理腸道：

●早餐：啟動腸道、補充好菌＋膳食纖維

以「優格水果碗」作為起點，無糖優格1杯、奇異果1顆，或是香蕉半根，堅果 5-10顆，這樣的組合簡單又快速，適合忙碌族群。

作法：全部拌在一起即可

●午餐：補纖維＋蛋白質，有助腸道蠕動、維持代謝

雞胸肉蔬菜碗，食材包括：雞胸肉150克、青花菜＋彩椒＋香菇三樣共250g-300g
、少許蒜末、半碗糙米飯、少量橄欖油。

作法：雞胸肉用電鍋蒸熟，熱鍋加入少量橄欖油與蒜末爆香，加入青花菜、彩椒、香菇拌炒至熟，搭配糙米飯一起食用。

●下午點心吧：補充蛋白質+益生質，避免飢餓亂吃甜點

堅果優格點心，食材包括無糖優格100克、堅果5顆，或半碗水果，只要拌在一起直接食用即可。

●晚餐：減輕負擔，輕盈但營養

蔬食佛陀碗，食材包括：半碗糙米或藜麥、板豆腐 200克、青花菜＋菠菜+櫛瓜＋紅蘿蔔共250-300g，與少量橄欖油或堅果。

作法：穀類先煮熟備用，蔬菜燙熟或簡單油炒，豆腐切塊並氣炸180度 15分鐘後，全部放入碗中，淋橄欖油或撒堅果即可。

除了飲食內容，日常習慣同樣關鍵，廖欣儀提醒民眾，每日水分攝取應達1500至2000毫升，並減少加工食品與過多添加物。此外，規律運動能促進腸道蠕動，對改善便秘十分重要。

廖欣儀總結，民眾想要維護腸道健康，只要透過均衡飲食、充足水分與良好生活習慣，就能改善腸道不順問題，讓身體逐步回到順暢的健康狀況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中