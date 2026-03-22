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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

甜甜價》市場最便宜蔬菜竟是抗癌王！ 1斤6元菜價料理一次看

2026/03/22 07:16

大白菜料理可以派上用場，台灣癌症基金會更指出，這類抗癌蔬菜十分推崇常常端上餐桌。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

大白菜料理可以派上用場，台灣癌症基金會更指出，這類抗癌蔬菜十分推崇常常端上餐桌。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕大白菜因產量過剩自春節至今，都算是買菜族買得下手的平民價，每斤約6-6.6元，比去（2025）年同期價錢跌幅近2成。台灣癌症基金會指出，大白菜為美國癌症醫學會推廣的30種抗癌蔬果之一，與花椰菜、甘藍、高麗菜等為姊妹菜，其所含的成分相近。

根據台灣癌症基金會衛教資料指出，植物性化學成分則有甘露糖、色氨酸、胡蘿蔔素、蘿蔔硫素（Salforaphane）、吲哚（Indoles）、奎寧、黃體素、葉黃素、異硫氰酸鹽、葉酸等。

屬十字花科植物的大白菜，為綠色蔬菜，其白色部份並未進行光合作用，含有葉黃素抗氧化物質，可降低癌症的發生；所含硫化合物中之異硫氰酸鹽及蘿蔔硫素，則可增加肝臟解毒酵素的能力，減少對DNA（去氧核醣核酸）的受損，亦可抑制早期癌細胞病變而使細胞正常分化，此即為抗氧化作用。另外，所含吲哚（既靛基質與體內蛋白質的氨基酸作用之產物）則可抗氧化、使致癌物質無毒化，甚至抑制乳腺癌之形成。

農業部「農業知識入口網」發文提醒，大白菜含有硫配糖體的成分，加熱過程中可能會分解產生類似硫磺或芥末的刺激氣味，此為正常現象。但若您遇到的味道非上述的情形，那就有可能是因為貯藏不當造成污染或發酵，那就不建議食用。

人氣料理家Amy（張美君）在臉書專頁「Amyの私人廚房」發文分享，可以把握平價大白菜盛產期搭配肉片及鮮香菇一起拌炒，就能吃到它的自然鮮甜滋味，連湯汁拌飯都好好吃！

人氣料理家Amy建議，料理大白菜可搭配肉片及鮮香菇一起拌炒，就能吃到它的自然鮮甜滋味。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

人氣料理家Amy建議，料理大白菜可搭配肉片及鮮香菇一起拌炒，就能吃到它的自然鮮甜滋味。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

●材料
大白菜：一顆（約500g）。
豬肉片：80g。
鮮香菇：3大朵（切片）。
胡蘿蔔：少許。
蔥：1根（切成蔥白、蔥綠）。
蒜片：3瓣。
紅辣椒：少許（視個人喜好）。
鹽：2小匙（或根昆布高湯 1大匙）。
胡椒粉、香油：少許。

●作法
1.將包心大白菜剝下葉片洗乾淨，再將粗梗及葉片略切；豬肉片可以用鹽（或一小匙根昆布高湯）、胡椒粉抓醃，這樣肉片下鍋炒會更有味道。

2.中大火熱鍋後，倒入一大匙食用油，蔥白、蒜片先爆香，再加入肉片及胡蘿蔔片（辣椒也可以下鍋）一起拌炒。

3.依序將鮮香菇、菜梗先下鍋炒軟，再放入包心菜葉，蓋上鍋蓋、轉中小火煮至包心菜軟化且釋出鮮甜湯汁，開蓋後加入鹽（或根昆布高湯一大匙）、胡椒粉做調味，拌炒入味後淋上少許香油、蔥綠即可熄火。好吃的炒包心菜就完成囉！

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