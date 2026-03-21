北市聯醫、亞東醫院攜手台北植物園 開立「綠色處方箋」助民眾紓壓療癒

台北市立聯合醫院與農業部林業試驗所台北植物園，推出「社會處方箋」將文化活動與自然體驗納入醫師醫囑，透過「非藥物介入」改善民眾的整體身心狀態。（北市聯醫提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市立聯合醫院與農業部林業試驗所台北植物園，推出「社會處方箋」將文化活動與自然體驗納入醫師醫囑，透過「非藥物介入」改善民眾的整體身心狀態，今年起首度跨院聯手亞東紀念醫院，擴大服務量能，讓綠色療癒惠及更多大台北地區民眾。

北市聯醫表示，社會處方箋（Social Prescribing）為英國國家醫療服務體系（NHS）廣泛推行的創新模式，根據臨床研究與執行經驗，森林活動已被證實能有效舒緩壓力、促進深度睡眠、輔助疾病復原，並對改善認知功能有顯著幫助。本年度計畫特別針對現代人常見的文明病，定義了明確的「適應症」，包含「情緒與心理」面向，具孤獨感、心情鬱悶、緊張壓力大者。「生活型態」面向，運動量不足、少出門、尋求好眠者。「特定族群」的退休樂齡族。

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北市聯醫指出，即日起至6月30日止，凡於北市聯醫（神經內科、精神科）或亞東紀念醫院相關門診（精神科、神經內科、家庭醫學科）就醫的民眾，經醫師評估符合適應症後，即可透過醫院開立專屬的「植物園處方箋」。

領取處方箋的民眾可依照地圖指引前往台北植物園，在都市森林中進行療癒步行，參與者不僅能沉浸於自然景觀中，還能透過累積點數、兌換精美小禮物等獎勵機制，強化健康行為的動機，將自然活動內化為日常生活習慣。

北市聯醫與台北植物園期許，透過醫療體系與自然場域的跨界結合，將照護延伸至戶外綠地。協助民眾在自然中尋得平靜、增加正向情緒，並以更便利的方式提升國人的健康福祉。

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