自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

北市聯醫、亞東醫院攜手台北植物園 開立「綠色處方箋」助民眾紓壓療癒

2026/03/21 10:33

台北市立聯合醫院與農業部林業試驗所台北植物園，推出「社會處方箋」將文化活動與自然體驗納入醫師醫囑，透過「非藥物介入」改善民眾的整體身心狀態。（北市聯醫提供）

台北市立聯合醫院與農業部林業試驗所台北植物園，推出「社會處方箋」將文化活動與自然體驗納入醫師醫囑，透過「非藥物介入」改善民眾的整體身心狀態。（北市聯醫提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市立聯合醫院與農業部林業試驗所台北植物園，推出「社會處方箋」將文化活動與自然體驗納入醫師醫囑，透過「非藥物介入」改善民眾的整體身心狀態，今年起首度跨院聯手亞東紀念醫院，擴大服務量能，讓綠色療癒惠及更多大台北地區民眾。

北市聯醫表示，社會處方箋（Social Prescribing）為英國國家醫療服務體系（NHS）廣泛推行的創新模式，根據臨床研究與執行經驗，森林活動已被證實能有效舒緩壓力、促進深度睡眠、輔助疾病復原，並對改善認知功能有顯著幫助。本年度計畫特別針對現代人常見的文明病，定義了明確的「適應症」，包含「情緒與心理」面向，具孤獨感、心情鬱悶、緊張壓力大者。「生活型態」面向，運動量不足、少出門、尋求好眠者。「特定族群」的退休樂齡族。

北市聯醫指出，即日起至6月30日止，凡於北市聯醫（神經內科、精神科）或亞東紀念醫院相關門診（精神科、神經內科、家庭醫學科）就醫的民眾，經醫師評估符合適應症後，即可透過醫院開立專屬的「植物園處方箋」。

領取處方箋的民眾可依照地圖指引前往台北植物園，在都市森林中進行療癒步行，參與者不僅能沉浸於自然景觀中，還能透過累積點數、兌換精美小禮物等獎勵機制，強化健康行為的動機，將自然活動內化為日常生活習慣。

北市聯醫與台北植物園期許，透過醫療體系與自然場域的跨界結合，將照護延伸至戶外綠地。協助民眾在自然中尋得平靜、增加正向情緒，並以更便利的方式提升國人的健康福祉。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中