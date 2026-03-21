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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

B流當道、猩紅熱蠢蠢欲動 醫籲留意高燒喉嚨痛

2026/03/21 14:38

醫師觀察，近期兒童感染以流感、副流感及A型鏈球菌為主，其中由A型鏈球菌引發的猩紅熱也不容忽視。（資料照）

醫師觀察，近期兒童感染以流感、副流感及A型鏈球菌為主，其中由A型鏈球菌引發的猩紅熱也不容忽視。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕春天乍暖還寒，小兒感染症也蠢蠢欲動，馬偕紀念醫院兒科部主任紀鑫今（21日）指出，近期門診觀察，小朋友常見感染以流感、副流感病毒及A型鏈球菌為主，其中由A型鏈球菌引發的猩紅熱也不容忽視，嚴重恐引發心臟病或腎炎，家長若發現孩子出現高燒、喉嚨痛等症狀，應提高警覺。

紀鑫表示，近期門診感染症以三大類為主，包括B型流感、副流感病毒，及A型鏈球菌。流感通常以高燒不退為主要表現，症狀來得急且全身不適明顯；副流感則常見於呼吸道感染，症狀與感冒相似。

值得注意的是「A型鏈球菌」感染，紀鑫指出，兒童感染後常見兩種表現，一是喉嚨發炎，二是猩紅熱。喉嚨發炎時，孩子會出現發燒、喉嚨痛、草莓舌、嘴角發炎及頸部淋巴結腫大等症狀，且與一般感冒不同，通常較少出現咳嗽或流鼻水。

若進一步發展為猩紅熱，除了上述症狀外，身體會出現細小如砂紙般的紅疹，「摸起來粗粗的」，約在發病一至兩週後，手指或手掌還可能出現脫皮情形，若未妥善治療，可能引發風濕性心臟病或急性腎絲球腎炎等免疫相關併發症，對健康影響不容忽視。

治療方面，紀鑫強調，A型鏈球菌感染需使用抗生素，且療程一定要完整服用10天，才能有效預防後續併發症。目前臨床觀察A型鏈球菌對青黴素及第一代頭孢子菌素仍具良好效果，抗藥性低，關鍵在於「按時、完整服藥」，避免自行停藥或減藥。

紀鑫提醒，若孩子出現高燒不退，較可能為流感；若發燒反覆、溫度約在38至39度，合併明顯喉嚨痛，則需考慮A型鏈球菌感染的可能，建議儘早就醫，由醫師評估是否需要進一步檢查或治療，以免延誤病情。

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