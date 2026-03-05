健康網》研究：高升糖飲食恐傷腦 失智風險增14％

腎臟科醫師江守山表示，根據1項國外大型長期研究指出，食用較多低升糖指數食物者，如水果、豆類和全穀類，罹患阿茲海默症的風險較低；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕碳水化合物不僅是身體主要能量來源，飲食品質也可能與大腦老化相關。腎臟科醫師江守山表示，根據1項國外大型長期研究指出，飲食攝取較多高升糖指數（GI）的速效碳水化合物，與較高的失智症風險有關；相對地，食用較多低升糖指數食物者，如水果、豆類和全穀類，罹患阿茲海默症的風險較低。

江守山於臉書專頁發文指出，該研究由西班牙羅維拉-維爾吉利大學（Universitat Rovira i Virgili,URV）營養與代謝健康研究小組，聯合環境、食品與毒理學技術中心（TecnATox）及佩雷·維爾吉利健康研究所（IISPV）共同進行。研究團隊人員分析了英國超過20萬名成年人的數據資料，且這些參與者在研究開始時均未罹患失智症。

江守山表示，根據研究，參與者填寫詳細的問卷，研究人員並據此估算他們日常飲食的升糖指數和血糖負荷。在平均13.25年的追蹤期間，共有2,362名參與者被診斷出罹患失智症。

研究團隊運用先進的統計方法，確定了飲食血糖生成指數升高與失智症風險增加之間的關聯點。飲食屬於低至中等血糖指數範圍的族群，罹患阿茲海默症的風險降低16%；相較之下，高升糖指數飲食則與風險增加14%有關。

