健康網》「男抖窮」？研究：抖腳護血管、防水腫

不少人認為抖腳不雅觀，長輩也會制止抖腳的動作，批評「男抖窮」。然研究發現，適時抖腳能夠防範水腫，更能保護血管。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕老一輩的人總認為愛抖腳的人「沒定性」，很不禮貌、粗俗難看；甚至衍伸出「男抖（腳）窮」的說法不過恆新復健科診所醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」引述研究指出， 2016 年發表的研究設計了一個很有趣的實驗：讓同一個人的左腳和右腳，在同樣的3小時久坐裡，血管瘤量卻更加優秀。

王思恒說明，該研究邀請11位健康年輕人，坐了整整3小時。但只有其中一條腿可以抖腳：每次抖 1 分鐘、休息 4 分鐘，循環整個坐著的過程，頻率大約是每分鐘 248 下腳跟輕踏。另一條腿則完全靜止不動，作為同一個人的內部對照。

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實驗前後，研究者用超音波測量兩條腿的「血流介導擴張」（flow-mediated dilation, FMD），這是一個評估血管內皮功能的標準指標，血管能不能在血流增加的時候適度擴張。FMD 越高，代表血管功能越好；FMD 下降，則是動脈硬化早期病變的訊號。3 小時過後檢查受試者的狀況：

●靜止的腿：FMD 從 4.5% 掉到 1.6%。11 位受試者全部下降，沒有例外。

●抖腳的腿：FMD 從 3.7% 上升到 6.6%。不只沒有退化，反而進步了。11 人中有 9 人如此。

同一個人，同樣的坐姿，同樣的時間長度，差別只在一條腿有沒有在動。結果卻走向完全相反的方向。

為什麼抖腳能保護血管？研究指出，坐著的時候，腿部肌肉幾乎完全不收縮，腿部的血流會顯著下降。血流下降，流過血管壁的「剪切應力」（shear stress）隨之降低，而持續的低剪切應力，正是內皮細胞功能惡化、動脈硬化起始的關鍵機制之一。

抖腳的動作雖然幅度小，卻能讓腿部肌肉反覆輕微收縮，在每次抖動的瞬間大幅拉高血流速度（剪切應力從靜止的 33.7，瞬間飆到 222.7）。這個短暫但反覆出現的血流脈衝，讓內皮細胞持續得到機械性刺激，維持正常運作。

還有一個有趣的發現：王思恒表示，靜止腿的腳踝在3小時後明顯腫脹（增加約 2.6%），而抖腳腿的腳踝幾乎沒有變化（0.15%）。如果你坐了一個下午後發現腳踝有點浮腫，現在你知道原因了。

然這則研究有限制，受試者只有11人，都是健康年輕人，不能直接推論到有心血管疾病或糖尿病的族群。這次只有一條腿抖腳，兩條腿一起抖是否效果更好，尚未測試。最重要的是，這是一個急性的 3 小時實驗。王思恒總結，短期的 FMD 改善能不能轉化為長期的血管健康效益，需要更長期的研究才能確認。

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