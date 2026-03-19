健康網》飯後吃水果助消化？ 專家打臉：小心血糖飆高、脂肪全囤肚

營養師邱世昕表示，若在已經吃很飽的狀態下，又再大量攝取好吃又香甜的水果，不僅無助於養生，反而可能讓血糖飆升，增加脂肪囤積風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人習慣飯後吃水果，認為有助消化，但吃錯可能也會讓你默默變胖。營養師邱世昕表示，若在已經吃很飽的狀態下，又再大量攝取好吃又香甜的水果，不僅無助於養生，反而可能讓血糖飆升，增加脂肪囤積風險，長期下來，甚至還可能導致肚子越來越大。建議攝取時間要抓對，種類與份量也要控制，才能真正吃得均衡又健康。

邱世昕於臉書粉專「營養師教練-世昕」發文指出，當你剛攝取完一頓豐盛的正餐，血液中的血糖本來就已處於最高點，此時若再吃下大量含糖水果，身體為了處理這些多出來的糖分，就會分泌更多胰島素，直接把糖分轉化成脂肪，穩穩地囤積在肚子跟肝臟。也就是說，你以為吃水果是在幫助消化，其實可能是在幫助脂肪合成。

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對此，邱世昕建議，若想攝取水果，可掌握以下3個黃金法則：

●吃對時間：建議在兩餐之間，如下午3點，當作點心吃；或是飯前1小時食用，增加飽足感；若為晚餐後，應於飯後1-2小時再吃。

●挑對種類：建議優先選擇芭樂、奇異果等低GI水果。

●控制份量：每日所有水果的總攝取份量，應以2個拳頭大小為上限。

邱世昕提醒，若飯後覺得肚子飽脹，建議不如外出散步15分鐘，有助於肌肉消耗剛吃飽所產生的血糖，還能促進腸胃蠕動，可能比飯後坐在沙發上吃水果更有助益。

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