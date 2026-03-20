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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

年輕女突發劇烈頭痛 檢查驚見腦內藏「先天不定時炸彈」

2026/03/20 10:25

大千醫院神經放射科醫師康靜維提醒，顱內動靜脈畸形以腦出血最常見，若出現相關症狀時，務必及早就醫檢查。（大千醫院提供）

大千醫院神經放射科醫師康靜維提醒，顱內動靜脈畸形以腦出血最常見，若出現相關症狀時，務必及早就醫檢查。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕23歲的周小姐正值青春年華，日前卻在毫無預兆頭部劇疼痛，隨即出現嚴重的頭暈與嘔吐感，家屬見狀趕緊將她送往苗栗市大千醫院急診。經腦部電腦斷層掃描，醫師赫然發現其左側腦部有出血跡象，且出血位置極其不尋常。醫療團隊隨即展開精密檢查，證實為罕見的「顱內動靜脈畸形」引發出血。所幸進行微創血管內栓塞治療後，順利止住出血，病人症狀明顯改善，成功化解一場腦內危機。

大千醫院神經放射科醫師康靜維指出，「顱內動靜脈畸形」是一種先天性的腦血管病變。在胚胎發育過程中，若動脈與靜脈之間缺乏微血管緩衝，導致高壓的動脈血流直接衝入脆弱的靜脈，管壁便會因長期無法負荷壓力而逐漸薄弱，最終像吹太大的氣球一樣破裂，引發腦出血。這種疾病好發於30歲左右的年輕族群，臨床表現以腦出血最為常見，但也可能出現癲癇或長期慢性頭痛等症狀。

康靜維表示，顱內動靜脈畸形若未及時診斷與治療，每年約有1％至3％的出血風險。目前的治療技術已相當多元且成熟，主要包括：

1、微創血管內栓塞：透過導管進入血管，精準封堵畸形處。

2、立體定位放射治療：透過高能射線精準照射，使畸形血管萎縮。

3、外科開顱手術：直接切除畸形血管團。

康靜維指出，許多年輕人常自恃身體強健，容易忽略身體發出的警訊。呼籲若身邊親友或年輕族群出現突發性且前所未有的劇烈頭痛，甚至伴隨嘔吐、意識模糊或肢體無力，應立即就醫檢查，透過電腦斷層血管攝影等精密儀器找出病灶，以免延誤黃金救治時間。

病人經檢查發現，左腦有出血跡象（紅圈處），且位置不尋常。（大千醫院提供）

病人經檢查發現，左腦有出血跡象（紅圈處），且位置不尋常。（大千醫院提供）

病人接受微創血管內栓塞治療後，順利止住出血（紅圈處為出血位置）。（大千醫院提供）

病人接受微創血管內栓塞治療後，順利止住出血（紅圈處為出血位置）。（大千醫院提供）

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